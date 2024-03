Erling Haaland reagiert auf Wechsel-Gerüchte

IMAGO/Kim Price

Erling Haaland wechselte 2022 vom BVB zu Manchester City

Im Sommer 2022 wechselte Stürmer-Star Erling Haaland von Borussia Dortmund zu Manchester City. Mit den Skyblues gewann der Norweger gleich in der ersten Saison das Triple. Auch persönlich läuft es für den Angreifer ausgezeichnet. Dennoch machten zuletzt Gerüchte über einen Abgang des Ex-BVB-Profis die Runde. Diesen erteilte er jedoch nun eine klare Absage.

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Kopenhagen (3:1) wurde Erling Haaland zu den Wechsel-Spekulationen befragt, die zuletzt vor allem in spanischen Medien die Runde machten. Unter anderem hatte die "AS" behauptet, dass der bis 2027 datierte Vertrag eine Ausstiegsklausel beinhaltet. Diese solle sich "viel näher" an 100 als 200 Millionen Euro bewegen.

"Ich bin wirklich glücklich. Vor allem mit den Leuten, die mich umgeben, dem Manager, den Direktoren, dem Vorstand, das ist eine Gruppe von erstaunlichen Leuten und ich bin wirklich glücklich", sagte er den Pressevertretern am Dienstag.

Erling Haaland "glücklich" bei Manchester City

Die spanischen Medien hatten insbesondere über einen Wechsel Haalands zu Real Madrid spekuliert. Der Radiosender "Cadena SER" wollte sogar von der Aufnahme der Gespräche über einen Wechsel erfahren haben wollen. Ein Transfer sei für den Norweger zum aktuellen Zeitpunkt allerdings kein Thema, stellte der ehemalige Dortmunder Torjäger klar.

"Wenn ich das jetzt sage, wird es wahrscheinlich eine riesige Schlagzeile morgen, aber man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber ich bin glücklich. Sie können das schreiben, aber Sie müssen auch alles schreiben, was ich vorher gesagt habe. Ich bin glücklich", machte der 29-Jährige klar, dem in dieser Saison in 22 Premier-League-Partien bereits 18 Treffer gelangen.

In sieben Spielen in der Champions League traf Haaland bereits sechsmal.