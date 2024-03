Eberl plant "Hierarchie der Zukunft" beim FC Bayern

IMAGO/H. Langer

Auf Max Eberl wartet beim FC Bayern viel Arbeit

Am Donnerstag verkündete der FC Bayern die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Mathys Tel. Der Youngster soll Teil der neuen Achse des Rekordmeisters werden, die Sportvorstand Max Eberl in München plant. Auch Jamal Musiala, Josip Stanisic und Aleksandar Pavlovic sollen ein wichtiger Part in den Gedankenspielen sein.

Dem FC Bayern steht nach einer bislang enttäuschenden Saison 2023/24 im Sommer wohl ein größerer Umbruch bevor. Dieser wird unter der Leitung von Neu-Sportvorstand Max Eberl von­stat­ten­ge­hen, der den Kader des deutschen Rekordmeister auf die Zukunft vorbereiten soll.

Elementarer Teil der Planung sind laut "tz" Mathys Tel, Jamal Musiala, Josip Stanisic und Aleksandar Pavlovic. Diese "Achse der Zukunft" soll langfristig an den Klub gebunden werden. Mit der am Donnerstag verkündeten Vertragsverlängerung von Tel bis 2029 wollte der deutsche Rekordmeister ein Signal an die anderen Talente richten, heißt es.

FC Bayern: Mathys Tel will "eine neue Ära beginnen"

"Es ist einfach, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, wenn die Sonne am Himmel scheint. Aber wenn es wie jetzt bewölkt ist, muss man Commitment zeigen", sagte Tel-Berater Gadiri Camara gegenüber der "tz" und ergänzte: "Es ist eine gute Möglichkeit, eine neue Ära zu beginnen und zu einer Club-Legende zu werden. Das ist es, was Mathys will. Und deshalb hat er diesen Vertrag bis 2029 unterschrieben."

Diese neue Ära soll auch Musiala prägen. Daher wolle die sportliche Leitung auch den bis 2026 datierten Vertrag des DFB-Stars "schnellstmöglich" verlängern. Konkrete Gespräche über eine Ausweitung der Zusammenarbeit sollen bislang aber noch nicht aufgenommen worden sein, so die Münchner Tageszeitung.

Die "Hierarchie der Zukunft" soll dann mit Shootingstar Pavlovic (Vertrag bis 2027) und Bayer-Leihgabe Stansic (Vertrag bis 2026) ergänzt werden. Zuletzt hatte Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge eine fehlende "Top-Hierarchie" beim FC Bayern kritisiert, die durch die Abgänge von Führungsspielern wie David Alaba, Thiago oder Robert Lewandowski zerschlagen wurde.