Openda reagiert auf Wechsel-Gerüchte

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Lois Openda ist noch bis 2028 an RB Leipzig gebunden

Die Gerüchteküche um Lois Openda von RB Leipzig brodelte zuletzt stark. Nun reagierte der Belgier auf die Spekulationen.

"Alle reden über die Klubs, die mich wollen. Aber ich konzentriere mich nicht darauf", stellte Openda im Interview mit "blue Sport" klar.

Der Stürmer ergänzte: "Ich fühle mich gut hier seit dem ersten Tag und ich habe einen Vertrag hier. Ich muss mir keine Gedanken machen, wo ich in ein, zwei Jahren bin. In fünf Jahren ist es vielleicht noch einmal etwas anderes. Ich will zu den besten Stürmern der Welt gehören. Aber es geht mir so gut hier, ich wüsste nicht, weshalb ich an andere Klubs denken sollte."

Openda war erst im Sommer 2023 von RC Lens zu RB Leipzig gewechselt. 38,5 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Bei den Sachsen unterschrieb der 24-Jährige einen langfristigen Vertrag bis 2028.

Doch in den vergangenen Wochen kursierten immer wieder Wechselgerüchte. Längst soll Openda bei den Top-Adressen in Fußball-Europa großes Interesse geweckt haben.

Aus der Premier League wurde bereits dem FC Chelsea, Manchester United und dem FC Arsenal Interesse nachgesagt. Auch Paris Saint-Germain soll die Fühler ausgestreckt haben.

Ausstiegsklausel bei Openda?

Der türkische "Transferexperte" Ekrem Konur berichtete zuletzt, dass RB Leipzig bei einer Offerte über 70 Millionen Euro schwach werden und Openda verkaufen könnte.

Im Januar hatte die "Sport Bild" bereits enthüllt, dass es auch eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier gäbe. Diese greift allerdings erst im Sommer 2025 und soll bei rund 85 Millionen Euro liegen. In diesem Jahr wäre die Ablösesumme demnach noch frei verhandelbar.

Für RB Leipzig erzielte Openda in dieser Saison bereits 17 Tore in 24 Bundesliga-Spielen. Damit ist er der drittbeste Torschütze im deutschen Oberhaus. Hinzu kommen vier Treffer in der Champions League.