Duo heiß auf Kimmich - Gerücht um satte Ablöse

IMAGO/ULMER

Joshua Kimmich steht nur noch bis Sommer 2025 beim FC Bayern unter Vertrag

Der Vertrag von Joshua Kimmich beim FC Bayern endet im Sommer 2025, Münchens neuer Sportvorstand Max Eberl kündigte Gespräche mit dem Mittelfeldstar an. Ob man sich auf eine Verlängerung einigen kann, steht allerdings noch in den Sternen. Ein Umstand, den zwei absolute Topklubs angeblich für sich nutzen wollen.

Bei seiner Vorstellungs-PK betonte Max Eberl unlängst, dass er unbedingt verhindern wolle, dass der FC Bayern Stars zum Nulltarif verliert. Eine Aussage, bei der auch Joshua Kimmich ganz genau hingehört haben dürfte. Schließlich endet der Vertrag des 29-Jährigen bereits Ende Juni 2025. Verlängert der deutsche Nationalspieler nicht, dürfte er 2024 von den Münchnern ins Schaufenster gestellt werden, um eine Ablöse zu generieren.

Glaubt man dem katalanischen Portal "El Nacional" fällt diese Ablöse gar nicht mal so gering aus. Trotz nur noch eines Jahres Restvertragslaufzeit soll der FC Bayern auf 50 Millionen Euro hoffen dürfen, so ein Bericht der Online-Zeitung, die zugleich einen Klub nennt, der großes Interesse an Kimmichs Diensten haben soll: Der FC Barcelona.

Sollte Hansi Flick, wie von mehreren Medien erwartet, nach der laufenden Saison das Traineramt bei den Katalanen antreten, gehöre Kimmich zu seinen Wunschspielern, heißt es. Flick kennt Kimmich schon aus seiner erfolgreichen Zeit beim FC Bayern sowie seinem Engagement als Bundestrainer. Gemeinsam feierte man unter anderem den Gewinn des Triples 2020.

Die vermeintlich aufgerufenen 50 Millionen Euro sollen für Barca zudem ein verlockender Preis sein. Angesichts der angespannten Finanzlage bei den Blaugrana eine durchaus überraschende Information.

Diese Personalie muss der FC Bayern zuerst klären

Finanziell hingegen auf Rosen gebettet, ist Manchester City aus der englischen Premier League. Bei den Citizens steht mit Pep Guardiola zudem bereits ein Coach an der Seitenlinie, der Kimmich ebenfalls schon einmal in München betreute und zu schätzen wusste.

"fichajes.net" berichtet mit Verweis auf den Journalisten Ben Jacobs, dass ManCity derzeit ebenfalls ein Auge auf Kimmich geworfen habe und im Poker sogar als "Favorit" gelte. Kimmich würde ein Wechsel in die Premier League schlicht reizen, so der Bericht.

Bis Klarheit in die Causa einkehrt, wird es aber wohl noch etwas dauern. Schließlich scheint auch ein Verbleib in München nicht ausgeschlossen, Kimmich dürfte aber zuvor Gewissheit darüber haben wollen, wer den im Sommer vakanten Trainerposten an der Säbener Straße übernimmt. Das bestätigte auch Eberl.