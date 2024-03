Matthäus: Etwas mehr Ruhe bei Bayern, aber ...

IMAGO/Joeran Steinsiek

Lothar Matthäus ist skeptisch, ob der FC Bayern im Endspurt der Saison die Kurve kriegt

Beim FC Bayern ist nach dem Weiterkommen in der Champions League etwas Ruhe eingekehrt. Lothar Matthäus bewertet den souveränen 3:0-Heimsieg gegen Lazio Rom allerdings nicht über.

"Mit Siegen lässt es sich besser leben, man hat etwas mehr Ruhe, bekommt Selbstbewusstsein. Die Bayern haben ein sehr gutes Spiel gegen Lazio gemacht", sagte der Rekordnationalspieler im Interview mit RTL/ntv und sport.de. Dann folgte das Aber: "Man darf nicht vergessen, dass Lazio Rom eine mittelmäßige italienische Mannschaft ist", merkte Matthäus mit Blick auf Tabellenplatz neun der Biancocelesti in der Serie A an.

Wegen der "Schwäche des Gegners" sei er von Anfang an überzeugt gewesen, dass die Bayern den Einzug ins Viertelfinale packen würden, sagte Matthäus. "Jetzt können sie sich mit den Besten messen."

Für den 62-Jährigen steht fest, dass sich die Münchner voll und ganz auf die europäische Königsklasse konzentrieren sollten. In der Bundesliga sei der Meisterschaftszug abgefahren.

"Die Leverkusener sind einfach sehr stabil, das zeigen sie jetzt über 35 Spiele, haben in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Warum sollen sie jetzt auf einmal in der Meisterschaft in den letzten zehn Spielen vier verlieren oder zehn Punkte lassen, dann müsste Bayern ja auch schon wieder alle gewinnen. Ich glaube, dass die Meisterschaft für die Bayern gelaufen ist. Bayer ist der ganz große Favorit, da müsste etwas Unvorhersehbares passieren. Und Bayern München kann sich auf die Champions League konzentrieren."

FC Bayern in der Bundesliga weit zurück

Nach 24 Bundesliga-Spieltagen führt Bayer Leverkusen die Tabelle mit zehn Punkten vor dem Serienmeister aus München an. Dem FC Bayern droht die erste titellose Saison seit 2011/12: Damals holte Borussia Dortmund die Meisterschale und demontierte den FCB im DFB-Pokal-Finale. In der Champions League verloren die Münchner das "Finale dahoam" im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea.

In der laufenden Saison schieden die Bayern im Pokal früh beim Drittligisten Saarbrücken aus, lieferten sich in der Liga lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Leverkusen. Eine Heimniederlage gegen Werder Bremen (21. Januar), das klare 0:3 im Topspiel bei Bayer (10. Februar) und ein 2:3 in Bochum (18. Februar) warfen die Mannschaft von Thomas Tuchel weit zurück. Zuletzt patzen die Bayern am vergangenen Spieltag beim 2:2 in Freiburg.