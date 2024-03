Matthäus hofft auf neue Gesichter fürs DFB-Team

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Julian Nagelsmann gibt in Kürze seinen Kader für die EM-Tests gegen Frankreich und Holland bekannt

Am kommenden Donnerstag gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die EM-Härtetests der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich (23. März) und Holland (26. März/live bei RTL und auf RTL+) bekannt. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus erwartet einige neue Gesichter.

"Wenn er nach Leistung geht, dann werden einige Spieler, die in den letzten Spielen dabei waren, nicht dabei sein und einige Neue aufrücken", sagte Matthäus im Interview mit RTL/ntv und sport.de. Er denke dabei an Waldemar Anton vom VfB Stuttgart, "der eine Riesensaison spielt und als Kapitän auch vorangeht, der in jeden Zweikampf reingeht - solche Spieler brauchen wir bei der Europameisterschaft", so der 62-Jährige.

Auch Robin Koch von Eintracht Frankfurt sei ein Kandidat für die zuletzt wackelige DFB-Innenverteidigung. "Er spielt zurzeit vielleicht stabiler als der ein oder andere, der in den letzten Spielen dabei war", sagte Matthäus.

Fazit des RTL-Experten für die Nationalmannschaft: "Ich glaube, dass einige neue Spieler bei Julian Nagelsmann die Chance bekommen, in den zwei Spielen gegen Frankreich und Holland dabei zu sein."

Deutsche Fußball-Nationalmannschaft zuletzt mit empfindlichen Pleiten

Für Nagelsmann und seine nach Form und System suchende Mannschaft sind die Spiele bei Vize-Weltmeister Frankreich am 23. März in Lyon und drei Tage später zuhause in Frankfurt gegen die Niederlande die letzten wirklichen Härtetests vor der Heim-EM, die im Juni startet.

Nagelsmann hatte nach seinem Amtsantritt im Oktober mit einem Sieg in den USA und einem Remis gegen Mexiko kurz zarte Euphorie entfacht. Diese wurde im November aber direkt wieder pulverisiert: Gegen die Türkei (2:3 in Berlin) und in Österreich (0:2) setzte es empfindliche Pleiten, die Mannschaft wirkte ähnlich von der Rolle wie unter Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick.

Der Bundestrainer kündigte daraufhin Änderungen im System an. Unter anderem plant er mit Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger. Außerdem kann der 36-Jährige wieder auf Rückkehrer Toni Kroos bauen.

Im Tor soll gegen Frankreich und Holland wohl wieder Manuel Neuer stehen. Laut "Sport Bild" hat sich Nagelsmann auch schon für die EM auf Neuer festgelegt. Marc-André ter Stegen bleibe einmal mehr nur die Bank, berichtete das Blatt.