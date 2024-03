DFB terminiert nächstes Länderspiel

IMAGO/Eibner/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Die DFB-Frauen treffen in Aachen auf Island

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr erstes Heimspiel des Jahres am 9. April in Aachen. Am Tivoli trifft das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch in der EM-Qualifikation auf Island.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Die Anstoßzeit und der übertragene Sender sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Zum Auftakt in der Gruppe A4 treten die Vize-Europameisterinnen vier Tage zuvor in Österreich an. Im zweiten Länderspielfenster empfängt die DFB-Auswahl am 31. Mai zunächst Polen, am 4. Juni folgt direkt das Rückspiel.

Zum Abschluss kommt es am 12. Juli zum zweiten Duell mit Island, ehe am 16. Juli das Heimspiel gegen die Österreicherinnen steigt.

Die Gruppenersten und -zweiten lösen die acht direkten Tickets für die EM 2025 in der Schweiz. Wenige Tage nach dem Abschluss der Qualifikations-Gruppenphase beginnt bereits das Olympische Fußballturnier (25. Juli bis 10. August). Die DFB-Frauen erfahren ihre Gegnerinnen bei der Auslosung am 20. März.