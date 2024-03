Ex-Bayern-Star sieht Tuchel nicht gescheitert

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern

Der FC Bayern und Thomas Tuchel gehen am Saisonende getrennte Wege. Ex-Profi Owen Hargreaves sieht den Cheftrainer in München dennoch nicht gescheitert.

Thomas Tuchel ist beim FC Bayern erst seit rund einem Jahr im Amt. Das Engagement des 50-Jährigen in München endet im Sommer schon wieder, zwölf Monate vor dem ursprünglichen Vertragsende.

"Alle, inklusive Thomas und mir, haben wohl gedacht, dass es perfekt passen würde. Aber manchmal kommt es eben anders im Leben", äußerte sich Owen Hargreaves bei "Eurosport" zur Beziehung zwischen Klub und Trainer.

Der ehemalige Mittelfeldmann des FC Bayern merkte an: "Zur Wahrheit gehört aber auch, dass schon zu Beginn der Saison auf dem Transfermarkt einiges nicht wie gewünscht für ihn lief. Dazu kamen die Wechsel in der Führungsetage."

Hargreaves nimmt Tuchel deshalb in Schutz. "Thomas ist noch nie gescheitert. Ich würde auch nicht sagen, dass er bei Bayern gescheitert ist", sagte der 43-Jährige.

Hargreaves: FC Bayern kann Champions League gewinnen

Das Weiterkommen im Achtelfinale der Champions League gegen Lazio Rom (0:1, 3:0) sei "unheimlich wichtig" gewesen. "Thomas ist ein großartiger Trainer, der wieder einen großen Klub übernehmen wird", legte sich Hargreaves fest.

Der FC Bayern sei in der Champions League "nicht unbedingt der Topfavorit", könne "das Ding aber trotzdem gewinnen", machte der zweifache Königsklassen-Champion noch etwas Hoffnung auf einen Titelgewinn in der laufenden Saison.

"Ich würde es ihnen gönnen, es wäre wunderbar, wenn Thomas sich nach allem was passiert ist, so verabschieden würde. Außerdem möchte ich, dass Harry Kane endlich mal eine Trophäe gewinnt", sagte Hargreaves. Der Ex-Nationalspieler Englands sieht Bayer Leverkusen in der Bundesliga derweil enteilt.

Hargreaves war 1997 aus seiner Geburtsstadt Calgary zum FC Bayern gewechselt, für den er bis 2007 schließlich 218 Profieinsätze absolvierte.