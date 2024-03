Riemann zurück im VfL-Tor - Bero fehlt gegen "Brocken" Freiburg

IMAGO/Revierfoto

Manuel Riemann kehrt ins VfL-Tor zurück

Fußball-Bundesligist VfL Bochum kann im Heimspiel gegen den SC Freiburg wieder auf seinen Stammtorhüter setzen. "Andreas Luthe muss passen, Manuel Riemann kehrt in den Kasten zurück", sagte Trainer Thomas Letsch am Freitag. Bei der 1:4 (1:1)-Niederlage gegen RB Leipzig hatte der 35-Jährige wegen einer Gelbsperre gefehlt. Gegen Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) erwartet Letsch ein schwieriges Spiel: "Da kommt ein Brocken auf uns zu".

Zusätzlich machen den Bochumern Personalsorgen zu schaffen. Man sei lange in einer "fantastischen Situation" mit wenigen Verletzten gewesen. Am Sonntag werden aber auch Matus Bero und U21-Nationalspieler Patrick Osterhage fehlen. "Wir haben ein paar Alternativen im Kopf", sagte Letsch.

Momentan liegt der VfL mit 25 Punkten auf Rang 15 - acht Zähler vor dem 1. FC Köln auf dem Relegationsplatz. Der Abstiegskampf scheint momentan nur eine untergeordnete Rolle in Bochum zu spielen. "Es sind drei Mannschaften hinter uns. Wenn am Ende auch drei Mannschaften hinter uns stehen, dann ist alles gut", sagte Letsch. Er werde die Spiele der Konkurrenz verfolgen, der Fokus liege aber voll auf dem Duell mit Freiburg.