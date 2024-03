Schalke-Chefscout soll "größere Rolle einnehmen"

IMAGO/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 sucht einen Nachfolger für André Hechelmann (l.)

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat sich am Mittwoch überraschend vom Technischen Direktor André Hechelmann getrennt. Laut S04-Vorstandschef Matthias Tillmann war die Entscheidung einfach nur "konsequent", wie er nun erklärte. Zudem gab er Details zur Nachfolge-Suche preis.

"Für viele mag der Zeitpunkt überraschend sein, für mich ist er konsequent", wird Matthias Tillmann mit Blick auf die Trennung des hochrangingen Schalke-Funktionärs André Hechelmann in der "WAZ" zitiert. Denn: "Die Planungen für die neue Saison haben bereits begonnen, wichtige Entscheidungen stehen in den kommenden Wochen und Monaten an."

Man wolle auf Schalke "die Planungen für den Sommer mit den Personen vorantreiben, die letztlich verantwortlich sein werden", daher sei eine schnelle Entscheidung notwendig gewesen.

Zudem verriet der Schalker Vorstandschef, dass man sich schon seit geraumer Zeit mit einer Veränderung in der sportlichen Führung des Zweitligisten beschäftigt hatte. "André (Hechelmann, Anm. d. Red.), Marc (Wilmots) und ich haben uns am Jahresanfang zusammengesetzt und gesagt, dass der volle Fokus auf der Wintertransferphase liegen soll und wir danach regelmäßig schauen werden, wie es in der neuen Konstellation funktioniert. Im Ergebnis waren André und wir uns nun einig, dass es mit dem heutigen Wissen mehr Sinn ergibt, getrennte Wege zu gehen."

FC Schalke 04: "Vollstes Vertrauen" in Marc Wilmots

Der Traditionsklub hatte in seiner Mitteilung am vergangenen Mittwoch bereits kommuniziert, dass in jedem Fall ein Nachfolger gesucht wird. Gehandelt wurde zuletzt der ehemalige Frankfurter Kaderplaner Ben Manga, der zuletzt sogar im Stadion der Königsblauen gesichtet worden sein soll.

Tillmann dazu: "Es gibt nicht das eine Profil für die Nachfolge, es gibt mehrere Profile, die wir skizziert haben. Nun gilt es, einige Fragen zu beantworten: Wer ist verfügbar, wer ist interessant für Schalke, was sind seine Ideen ­- das alles wird ein Stück weit beeinflussen, wie die Rolle am Ende ausdefiniert ist."

Zugleich sprach der 40-Jährige seinem Sportdirektor Marc Wilmots das "vollste Vertrauen" aus. "Wir sind gut aufgestellt, um die kurzfristen Themen voranzutreiben, allen voran die Kaderplanung."

Angedacht ist, dass Chefscout Chris Kresse künftig "eine größere Rolle einnehmen wird", wenn es um die Kaderplanung geht, gab Tillmann zudem bekannt. "Wir werden unseren Plan weiter konsequent umsetzen – unabhängig von der Nachbesetzung."