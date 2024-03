DFB-Star von Nagelsmann wohl aussortiert

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Kevin Trapp steht bei Eintracht Frankfurt zwischen den Pfosten

Mit großer Spannung wird die Entscheidung von Julian Nagelsmann erwartet, mit welchem Kader er in die DFB-Vorbereitungsspiele für die Heim-Europameisterschaft gegen die Niederlande und Frankreich antritt. Für einen Nationalspieler von Eintracht Frankfurt hat der Bundestrainer einem Medienbericht zufolge schlechte Nachrichten.

Eintracht Frankfurts Torwart Kevin Trapp bekommt nach Informationen von "Sport Bild" für die März-Länderspiele des DFB wohl keine Einladung.

Der 33-Jährige zählt eigentlich seit Jahren zum festen Bestandteil der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, erstmals berufen wurde er im Jahr 2017. Allerdings kommt Trapp seither nur auf neun Länderspieleinsätze für Deutschland - was vor allem an der starken Konkurrenz auf seiner Position liegt. An Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen war in den letzten Jahren kein Vorbeikommen.

Das Duo kämpft in den wenigen Monaten bis zur Heim-Europameisterschaft erneut um den Stammplatz zwischen den Pfosten. Für die weiteren deutschen Torhüter geht es vor allem darum, als dritter Keeper eine Berufung zu erhalten.

Größte Trapp-Konkurrenten sind Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim und Bernd Leno vom FC Fulham. Zuletzt zeigte vor allem Trapp immer wieder durchwachsene Leistungen im Trikot der SGE.

Eintracht-Keeper Trapp im November im Tor

Routinier Baumann war erstmals 2020 vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw zu einem DFB-Lehrgang berufen worden. Zu einem Einsatz kam der ehemalige U21-Nationalspieler im A-Kader aber nie.

Der ehemalige Stuttgarter und Leverkusener Schlussmann Leno blickt wie Trapp auf bislang neun Länderspiele im DFB-Dress zurück. Sein letzter Einsatz liegt jedoch schon Jahre zurück, seit September 2021 (2:0 gegen Liechtenstein) stand Leno mit der Nationalmannschaft auf dem Feld.

Kevin Trapp hingegen hatte sich im vergangenen Jahr gleich dreimal beweisen dürfen. Im Juni stand er beim 3:3 gegen die Ukraine zwischen den Pfosten, zudem vertrat der Marc-André ter Stegen bei den November-Duellen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2).