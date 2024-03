Schlotterbeck verteidigt Terzic: "Natürlich erreicht er uns"

IMAGO/Michael Taeger

Nico Schlotterbeck nahm BVB-Trainer Edin Terzic in Schutz

Bei Borussia Dortmund gerät Edin Terzic immer wieder in die Kritik. BVB-Star Nico Schlotterbeck stärkte seinem Coach nun den Rücken.

"Der Trainer hat sich nicht verändert. Aber er ist total klar", stellte Schlotterbeck im Interview mit den "Ruhr Nachrichten" klar.

Der Innenverteidiger ergänzte: "Natürlich erreicht er uns. Das hat man in vielen Spielen in der Hinrunde gesehen, wir hatten auch in der Rückrunde jetzt gute Spiele. Aber nicht konsequent über 90 Minuten - daran müssen wir arbeiten."

Der Spielaufbau des BVB sei nicht das Problem. "Die Dinge sind klar besprochen und funktionieren meist auch", betonte Schlotterbeck, der das Problem bei individuellen Fehlern sieht: "Was uns zu häufig passiert, sind einfache Ballverluste. Da springt der Ball weg, es unterläuft uns ein einfacher Fehlpass. Das hat nichts mit Taktik oder Problemen im Spielaufbau zu tun. Das hat mit Sauberkeit des Fußballs zu tun."

Mit der Meisterschaft hat der BVB in dieser Saison nichts zu tun. Vielmehr ist die Qualifikation für die Champions League das Ziel. "Wir stehen aktuell auf dem vierten Platz. Der ist nicht unser Anspruch, würde am Ende aber für die Qualifikation auch noch reichen", sagte Schlotterbeck.

Die Saison verlaufe zwar nicht perfekt, "aber wir haben die Spiele gegen unsere direkten Tabellennachbarn noch vor uns. Wir können es also selbst beeinflussen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das schaffen", so der 24-Jährige.

Schlotterbeck will noch lange beim BVB bleiben

Schlotterbecks Vertrag in Dortmund ist noch bis 20027 datiert. An einen vorzeitigen Abschied denkt der ehemalige Freiburger nicht. "Ich mag die Stadt, fühle mich hier sehr, sehr wohl. Mein Ziel ist es, noch lange hier zu bleiben und mit dem Team, diesem Verein und diesen Fans erfolgreich zu sein", hob er hervor.

Beim BVB will Schlotterbeck noch mehr in die Rolle des Führungsspielers hineinwachsen. Durch viele Spielanteile sehe sich der elffache Nationalspieler "automatisch in der Verantwortung". "Ich will für meine Mitspieler auf dem Platz da sein", so der gebürtige Waiblinger.

Schlotterbeck will zur EURO 2024

In dem Interview Sprach Schlotterbeck auch über seine Chancen auf eine Teilnahme bei der EURO 2024. "Meine Position bei der Nationalmannschaft ist nicht so leicht. Ich wurde von Julian Nagelsmann bislang noch nicht nominiert", merkte er an. Damit könne der Spieler allerdings umgehen.

"Ich konnte es vielleicht sogar nachvollziehen, weil der Trainer von mir etwas wollte, was ich in dem Moment nicht gebracht habe. Ich probiere seitdem, mich stetig zu verbessern und meine Leistung zu bringen. Und hoffe, wieder dabei zu sein", sagte Schlotterbeck und führte weiter aus: "Er weiß, was er von mir bekommt. Er hat mir aber auch gesagt, was ihm bei mir fehlt. Ich probiere, immer Vollgas zu geben. Er hat gesagt, dass er mehr Konstanz fordert - ich versuche alles, um sie abzurufen."