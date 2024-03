BVB-Star erklärt Formtief: "Mich hat's einfach zerhauen"

IMAGO/Laci Perenyi

Julian Brandt (l.) will zurück zu alter Form finden

Julian Brandt war an den ersten 18. Bundesliga-Spieltagen unumstrittener Stammspieler bei Borussia Dortmund und absolvierte sämtliche Partien. Dann warf ihn ein Infekt aus der Bahn, wochenlang suchte der Nationalspieler nach seiner Form. Über die größten Schwierigkeiten der letzten Wochen hat der 27-Jährige nun selbst gesprochen.

Der BVB-Star erinnerte sich im Gespräch mit Vereinsmedien zunächst an seine Ausfallzeit nach dem Rückrunden-Auftakt am 20. Januar: "Nach dem Köln-Spiel bin ich krank geworden. Mich hat's dann einfach auch zerhauen. Ich habe acht, neun Tage Fieber gehabt. Ich habe etwas abgenommen, Substanz und Rhythmus verloren", berichtete Brandt über kritische Tage Ende Januar und Anfang Februar, als er die Bundesliga-Partien gegen den VfL Bochum (3:1) und den 1. FC Heidenheim (0:0) verpasste.

"Ich war bis dahin eigentlich sehr gut in der Saison vertreten. Es war dann wie ein Faserriss am Ende. Es haut dich aus deinem Rhythmus raus. Es fällt dir schwer, deinen Rhythmus danach wieder zu finden. Man muss sich auch diese Fitness erst wieder antrainieren, das geht alles nicht so schnell. Selbst die kleinste Krankheit über einige Tage hauen einen Fußball in einer Saison aus dem Tritt", erklärte Brandt, wieso er seit seinem krankheitsbedingten Ausfall noch nicht wieder an die zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen konnte.

Bis zu seiner Zwangspause trat der Mittelfeldspieler auch als Vollstrecker in Erscheinung, traf in der Hinrunde starke sechsmal für seine Farben. In der Rückrunde steht Brandt bis dato noch ohne eigenes Tor da.

Brandt hofft auf Startelf-Einsatz

"Es hakt momentan daran, die Dinge auf den Platz zu bringen an einem Bundesliga-Spieltag. Trotzdem muss ich sagen: Wir versuchen, echt viele Dinge umzusetzen und schaffen es auch, sie umzusetzen. Momentan noch eher im Training als im Spiel. An dem Transport ins Spiel scheitert es noch ein bisschen", beschrieb der BVB-Star, woran es derzeit sowohl bei ihm persönlich als auch mannschaftlich noch hapert.

Am Samstagabend gegen Werder Bremen (18:30 Uhr) hofft Brandt auf einen erneuten Startelf-Einsatz vor heimischer Kulisse.