Bayern-Star über mögliches Comeback: "Warum nicht?"

Eric Dier (r.) könnte bald wieder für England auflaufen

49 Länderspiele hat Eric Dier in seiner Karriere bisher für die englische Fußball-Nationalmannschaft bestritten. Das letzte davon liegt allerdings schon über ein Jahr zurück, 2023 durfte der Verteidiger nicht einmal für die Three Lions ran. Nach seinen starken Leistung im Trikot des FC Bayern hofft der Leihspieler jetzt auf ein Comeback.

Dier, der im Januar für ein halbes Jahr von Tottenham Hotspur an die Münchner ausgeliehen wurde, hat bis dato acht Mal für den FC Bayern gespielt und dabei zumeist stabile Performances in der Hintermannschaft gezeigt.

Zuletzt hatte sich bereits Englands Nationalmannschaftskapitän und Bayern-Teamkollege Harry Kane öffentlich für eine Rückkehr des 30-Jährigen zu den Three Lions stark gemacht.

Auch Dier selbst kann sich ein Länderspiel-Comeback durchaus vorstellen, wie er selbst betonte: "Wenn ich für einen Verein wie Bayern spiele und wenn ich gut spiele, sollte ich eine gute Chance haben. Also warum nicht?", wurde der Verteidiger zuletzt in der "Sun" zitiert.

Seine letzten Auftritte waren zuletzt zweimal als Einwechselspieler bei der WM 2022 in Katar. 2023 stand er zwar noch zweimal im Kader von Teammanager Gareth Southgate, blieb aber ohne weitere Spielminuten.

Noch kein Kontakt zwischen Southgate und Dier

In der bevorstehenden Länderspielpause Ende März trifft England in zwei Testspielen auf Brasilien sowie Belgien. Schon für diese beiden Freundschaftsspiele könnte Dier wieder nominiert werden.

"Die Nationalmannschaft ist eine ganz einfache Sache: Man versucht, so gut wie möglich für seinen Verein zu spielen, und alles andere liegt außerhalb der eigenen Kontrolle", so Dier, der bis zum Sommer an den FC Bayern gebunden ist.

Einen direkten Draht habe es zu Teammanager Southgate bis dato aber noch nicht gegeben, wie der Innenverteidiger erklärte: "Ich habe nicht mit Gareth gesprochen, aber es liegt an mir, gut zu spielen."