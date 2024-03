Nach Berater-Treffen: Neue Pläne mit Werder-Stars enthüllt

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Marvin Ducksch (l.) und Michael Zetterer von Werder Bremen

Vor dem prestigeträchtigen Bundesliga-Heimspiel gegen den BVB am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) kam es bei Werder Bremen am Freitag zu einem wichtigen Treffen. Clemens Fritz hat sich in seiner Funktion als Leiter der Profi-Abteilung mit Spielerberater Ersin Akan getroffen, der gleich mehrere Werder-Stars unter seinen Fittichen hat.

Werders Profi-Chef und kommender Geschäftsführer bestätigte das Meeting gegenüber der "Bild": "Wir hatten heute einen Termin, haben zusammengesessen und ein gutes Gespräch geführt. Wir werden uns zeitnah noch mal zusammensetzen. Er hat drei Spieler bei uns, natürlich spricht man auch über deren Entwicklung."

Im Konkreten ging es dabei um Marvin Ducksch, Michael Zetterer sowie Eren Dinkci, die allesamt von der Beratungsagentur EMG Mundial vertreten werden, für die auch Ersin Akan arbeitet.

Während Stürmer Ducksch und Keeper Zetterer derzeit wichtige Stammspieler bei den Hansestädtern sind, ist Dinkci aktuell an den 1. FC Heidenheim verliehen.

Wie es in dem Zeitungsbericht weiter heißt, ist sowohl bei Dinkci als auch bei Zetterer die Tendenz eindeutig: Mit beiden Spielern, die aktuell einen laufenden Werder-Vertrag bis 2025 besitzen, soll schon möglichst zeitnah verlängert werden.

Angreifer Dinkci soll dann im kommenden Sommer an die Weser zurückkehren und könnte fortan mit deutlich mehr Spielzeit bedacht werden als noch vor seiner Leihe nach Heidenheim.

Werder-Stürmer Ducksch zuletzt mit Torflaute

Schlussmann Zetterer, der in der Hinrunde den Stammplatz von Jiri Pavlenka im Werder-Tor übernahm, soll ebenfalls gehalten werden, ab dem Sommer dann wohl auch zu deutlich verbesserten Bezügen.

Deutlich offener soll die Zukunftsfrage bei Stürmer Marvin Ducksch sein. Der Bremer Torjäger hatte zwar erst im letzten Jahr vorzeitig bis 2026 verlängert, soll aktuell aber unzufrieden im Verein und mit seinem Standing in der Öffentlichkeit sein.

Der gebürtige Dortmunder ist mit neun Saisontoren zwar der gefährlichste Werder-Angreifer, wartet allerdings schon seit fünf Spielen auf einen weiteren Treffer.