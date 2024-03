Kimmich vermeidet Bekenntnis zum FC Bayern

IMAGO/Revierfoto

Ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden: Joshua Kimmich

Angesichts der anhaltenden Gerüchte um einen Abgang vom FC Bayern hat sich Joshua Kimmich zu seiner Zukunftsplanung geäußert. Ein klares Bekenntnis zum deutschen Rekordmeister gab der Nationalspieler dabei nicht ab.

"Generell ist meine Situation ja sehr klar. Ich habe noch über ein Jahr Vertrag. Es hat jetzt noch keiner mit mir gesprochen. Deswegen bin ich sehr entspannt", sagte Kimmich nach dem 8:1-Kantersieg gegen den FSV Mainz 05 am Samstag. "Am Ende des Tages geht es für mich nur darum, meine Leistung zu zeigen. Wir haben eine Europameisterschaft vor der Tür und dann schauen wir, was abgeht."

Kimmichs Vertrag beim FC Bayern läuft 2025 aus. Nur noch in diesem Sommer könnte der Klub also nach jetzigem Stand eine adäquate Ablösesumme kassieren für den 29-Jährigen, der zuletzt unter anderem beim FC Barcelona sowie bei Manchester City gehandelt wurde.

"Schauen wir mal, was passiert. Für mich ist das Allerwichtigste, dass ich gute Leistungen zeige, dass ich auf mein Leistungsmaximum komme, und den Rest kann ich nicht beeinflussen", sagte Kimmich weiter. "Ich fühle mich wohl in München. Es ist nicht ganz so schlecht hier, auch wenn die letzten Jahre sportlich nicht so erfolgreich waren."

FC Bayern will "Gespräche" mit Joshua Kimmich führen

Sportdirektor Christoph Freund kündigte "Gespräche" mit dem Mittelfeldspieler über seine Zukunft an. "Jo ist ein richtig guter Fußballer, ein ganz wichtiger Faktor für unsere Mannschaft", sagte der Österreicher.

Ähnlich hatte sich zuletzt der neue Sportvorstand Max Eberl geäußert. "Joshuas Vertrag läuft auch nur noch bis 2025. Da müssen wir uns auch Gedanken machen, wie es weitergeht. Aber da werden wir auch seine Meinung miteinbeziehen, was seine Gedankenspiele sind", sagte der frühere Gladbacher und Leipziger Manager, der seine Arbeit beim FC Bayern Anfang März aufgenommen hatte.