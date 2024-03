FC Bayern will für Xabi Alonso "die Bank sprengen"

IMAGO/Revierfoto

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso wird heiß beim FC Bayern gehandelt

Im Werben um Bayer Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso ist der FC Bayern offenbar zu großen finanziellen Anstrengungen bereit.

Wie das Portal "Football Insider" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen berichtet, wolle der deutsche Rekordmeister für einen Alonso-Deal "die Bank sprengen".

Hintergrund ist demnach das Interesse des FC Liverpool an dem 42 Jahre alten Spanier. Die Münchner wollen Alonso dem Anschein nach also auch mit finanziellen Mitteln von einem Wechsel an die Säbener Straße überzeugen.

Dem Medienbericht zufolge stehen die Chancen des FC Bayern beim früheren Welt- und Europameister gut. Es heißt, Alonso schrecke davor zurück, in Liverpool in die riesigen Fußstapfen von Jürgen Klopp zu treten.

Der langjährige Vater des Erfolgs bei den Reds zieht sich im Sommer von seinem Amt zurück und legt ein Sabbatjahr ein. Alonso gilt an der Anfield Road genauso wie beim FC Bayern als absolute Wunschlösung für den dann vakanten Trainerposten.

FC Bayern: Noch keine Gespräche mit Xabi Alonso und Co.

In München würde er auf Thomas Tuchel folgen, dessen Abschied zum Saisonende ebenfalls feststeht. Allerdings hinterlässt der 50-Jährige an der Säbener Straße emotional und sportlich keine so riesige Lücke wie Klopp in Liverpool.

Die Entscheider des Premier-League-Schwergewichts sollen sich bereits auf eine nahende Alonso-Absage vorbereiten und eine Shortlist mit weiteren Kandidaten erstellt haben.

Darauf zu finden sind angeblich der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann sowie der Portugiese Ruben Amorim (Sporting). Mit beiden sollen laut "Football Insider" bereits Gespräche über eine mögliche Anstellung geplant sein.

Der FC Bayern steht derweil noch nicht in direktem Kontakt mit seinen Trainer-Kandidaten. "Nein, wir haben noch mit keinem gesprochen. Wir haben uns erstmal an uns selber orientiert und geschaut, und dann werden irgendwann natürlich Gespräche beginnen", sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Bundesligaspiel gegen Mainz 05 (8:1) am Samstag bei "Sky".