BVB-Star Sancho erklärt seinen Frust trotz Premieren-Tor

IMAGO/Oliver Baumgart

Jadon Sancho traf für den BVB in Bremen

Im achten Bundesliga-Spiel seit seiner Leih-Rückkehr zu Borussia Dortmund hat es bei Jadon Sancho endlich geklingelt: Der Engländer traf beim BVB-Gastspiel gegen Werder Bremen zum zwischenzeitlichen 1:0 und brachte seine Farben so auf die Siegerstraße. Trotz seines ersten Bundesliga-Treffers seit fast drei Jahren war Sancho nicht zufrieden. Nun klärte der Flügelspieler über die Gründe dafür auf.

Zunächst einmal zeigte sich der 23-Jährige im Gespräch mit BVB-Vereinsmedien noch erfreut darüber, dass es im achten Anlauf endlich mit seinem ersten Saisontor geklappt hat: "Es hat eine Weile gedauert, aber ich bin geduldig geblieben. Ich wusste irgendwann in dieser Woche, dass ich treffen würde. Ich bin positiv geblieben, auch wenn meine Leistung das nicht so gezeigt hat."

Mit der eigenen Performance auf die gesamten 90 Minuten in Bremen bezogen war Sancho allerdings nicht wirklich glücklich. "Ich bin etwas enttäuscht mit meiner Leistung, um ehrlich zu sein. Ich hätte viel besser spielen und mehr beitragen können", so der Leihspieler von Manchester United, der von sport.de für seinen Auftritt an der Weser die Note 3,0 erhielt. "Aber wir haben die drei Punkte geholt. Das ist das Wichtigste", hielt Sancho zumindest fest.

In den letzten Wochen war die Erwartungshaltung an Sancho bereits angestiegen, da der Rückkehr noch nicht an seine überragenden Leistungen aus seinen ersten Jahren in Dortmund anknüpfen konnte.

Sancho kann unzufriedene BVB-Fans verstehen

"Als ich beim letzten Mal beim BVB war, habe ich in jedem Spiel ein Tor oder einen Assist gehabt. Ich kann also verstehen, dass die Fans viel von mir erwarten. Ich erwarte ja auch viel von mir selbst. Ich kann es verstehen, wenn sie ein paar Wochen sauer auf mich sind, weil ich nicht so viel beitrage", kommentierte Sancho die ersten Rückrunden-Wochen bei den Schwarz-Gelben.

Der englische Nationalspieler bedankte sich gleichzeitig für die Unterstützung, die er seit seiner zeitlich begrenzten Rückkehr nach Dortmund erfährt: "Jeder beim BVB weiß, was ich auf dem Platz kann. Sie alle vertrauen mir."