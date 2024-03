Kane offenbar enttäuscht von Tuchel-Aus

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Harry Kane zählt beim FC Bayern zu den Unterstützern von Thomas Tuchel

Harry Kane kam im vergangenen Sommer auch wegen der Überzeugungsarbeit von Cheftrainer Thomas Tuchel zum FC Bayern. Entsprechend herrscht beim Engländer einem Medienbericht zufolge Ernüchterung, dass der 50-Jährige bald schon nicht mehr an der Münchner Seitenlinie steht.

Aus dem Umfeld von Harry Kane wird nach "kicker"-Angaben erzählt, dass Harry Kane etwas enttäuscht über die bevorstehende Trennung von Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel ist. Tuchel wird den deutschen Rekordmeister nach der laufenden Saison, ein Jahr vor dem eigentlichen Vertragsende verlassen. Wer den Posten übernimmt, ist noch nicht geklärt.

Dass Kane wohl gerne mit Tuchel weitergearbeitet hätte, überrascht nicht. Der 30-Jährige zählte zuvor schon innerhalb des Kaders stets zu den Unterstützern des Trainers.

Neben dem Angreifer sollen auch Kapitän Manuel Neuer, die Offensivspieler Leroy Sané und Jamal Musiala sowie die beiden Neuzugänge Raphael Guerreiro und Eric Dier zu jenen Spielern in der Bayern-Kabine zählen, die zum Cheftrainer halten. Das hatte "Bild" Ende Februar gemeldet, als letztlich der Wechsel auf der Trainerbank beschlossen wurde.

Ein Problem mit Harry Kane droht dem FC Bayern deshalb nun aber kaum. Wie der "kicker" nun berichtet, wisse der Mittelstürmer als Vollprofi, wie das Fußballgeschäft funktioniere und dass Entscheidungen, wie die Trennung von Thomas Tuchel, dazugehören.

FC Bayern sucht Nachfolger von Thomas Tuchel

Wunschkandidat der Bosse des FC Bayern für den Trainerposten nach der Saison ist Medienberichten zufolge Xabi Alonso von Bayer Leverkusen. Der Spanier besitzt beim Bundesliga-Tabellenführer allerdings noch einen Vertrag bis 2026.

Wirklich konkret wurde es nach Aussagen des neuen Sportvorstands Max Eberl allerdings noch nicht. "Nein, wir haben noch mit keinem gesprochen. Wir haben uns erstmal an uns selber orientiert und geschaut, und dann werden irgendwann natürlich Gespräche beginnen", so der 50-Jährige vor dem Bundesligaspiel gegen Mainz 05 (8:1) am Samstag bei "Sky".