Nächster Ritterschlag für Xabi Alonso: "Gewaltige Aura!"

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Xabi Alonso spielt mit Bayer Leverkusen eine überragende Saison

Bayer Leverkusen befindet sich nach dem 25. Bundesliga-Spieltag weiterhin klar auf Titelkurs. Die Werkself besiegte am Sonntagabend den VfL Wolfsburg mit 2:0 und baute den Vorsprung auf Verfolger FC Bayern wieder auf zehn Punkte aus. Cheftrainer Xabi Alonso gilt als der Vater der furiosen Saison und kann sich weiterhin vor Komplimenten kaum retten.

Jetzt sang auch Ex-Nationalspieler Uli Stein ein Loblied auf den Spanier, der mit der Werkself in der laufenden Spielzeit in allen drei Wettbewerben noch immer ungeschlagen ist.

Der 69-Jährige hob in seiner "kicker"-Kolumne vor allem das souveräne Auftreten Alonsos hervor, welches ihm in allerhöchstem Maße imponiere: "Natürliche Autorität – die hat man entweder, oder man hat sie nicht. Für den Trainerposten spielt das eine ganz wesentliche Rolle. Und damit bin ich bei Xabi Alonso. Bemerkenswert, wie er es ohne die große Erfahrung in diesem Job, aber mit einer gewaltigen Aura schafft, auf die Prozesse bei Bayer 04 und drum herum einzuwirken", so der ehemalige Torwart, der mit dem Hamburger SV einst zweimal deutscher Meister geworden war.

Sein Umgang mit Werkself-Spielern sei dabei besonders bemerkenswert, wie Stein befand: "Es gelingt ihm offensichtlich, alle mitzunehmen, sie nicht öffentlich anzugehen oder infrage zu stellen und den Spielern echte Chancen zu geben, damit diese performen. Kritik und knifflige Fragen lächelt Xabi Alonso charmant und mit Ruhe weg, an der Linie zeigt er im Auftreten Eleganz. Auch das macht in dieser Saison in der Bundesliga den Unterschied."

Stein sieht in Alonso "große Trainerpersönlichkeit"

Bayer Leverkusen steht dicht vor dem erstmaligen Gewinn der deutschen Meisterschaft. Ein Titel, der nach einhelliger Expertenmeinung unmittelbar mit dem Namen Xabi Alonso in Verbindung steht.

"Es ist ja kein Geheimnis: Ein großer Erfolg eines Teams ist fast immer auch das Werk einer großen Trainerpersönlichkeit. In Leverkusen wäre dies bei einem Titelgewinn ganz sicher so", stimmte auch Ex-Keeper Uli Stein zu.