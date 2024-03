Insider sieht "keine Chance" für den DFB bei Jürgen Klopp

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Übernimmt Jürgen Klopp die deutsche Nationalmannschaft?

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) darf offenbar nicht darauf hoffen, Jürgen Klopp zeitnah von einem Comeback als Bundestrainer zu überzeugen.

"Es gibt immer mehr Spekulationen über die Zukunft von Jürgen Klopp und einige Gerüchte über den Job bei der deutschen Nationalmannschaft. Das Einzige, was ich im Moment mit Sicherheit weiß, ist, dass Klopp nicht vorhat, mit irgendeinem Verein oder der Nationalmannschaft zu sprechen - keine Chance", schrieb der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano in seinem "Daly Briefing".

"Sport Bild" hatte zuletzt berichtet, der DFB wolle Klopp womöglich davon überzeugen, bereits im Frühjahr 2025 als Bundestrainer zu übernehmen. Bis dahin könnte nach der Heim-EM eine Interimslösung mit DFB-Direktor Hannes Wolf und dem aktuellen Co-Trainer Sandro Wagner installiert werden, hieß es.

Laut den Informationen von Romano ist ein solches Szenario allerdings quasi ausgeschlossen. "Deutschland hat mit Julian Nagelsmann einen Top-Trainer. Der Fokus liegt auf der Europameisterschaft und danach werden wir sehen. Aber mit Sicherheit wird Klopp weder jetzt noch in diesem Sommer etwas aushandeln, auf keinen Fall", so der bestens vernetzte Reporter.

Jürgen Klopp als Bundestrainer? DFB-Geschäftsführer mit Klartext

Der neue DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hatte sich zuletzt ebenfalls zu den Klopp-Gerüchten geäußert. "Über die Erfolge und Trainerqualitäten eines Jürgen Klopp muss man nicht diskutieren", sagte er gegenüber "Focus Online". "Wir respektieren, was er und sein Management gesagt haben. Er möchte eine Pause haben und deshalb ist das auch kein Thema."

Zwischen dem DFB und Klopp habe es "keinen Kontakt" gegeben, betonte Rettig. "Er hat sich selbst eine Auszeit verordnet. Ich weiß nicht, ob wir ihm Reisetipps geben sollten, wie er seine Freizeit genießen kann."

Klopp will nach seinem Abgang vom FC Liverpool nach eigener Aussage zunächst mindestens ein Sabbatjahr einlegen. Der 56-Jährige kündigte zudem an, nie wieder einen anderen Verein in der englischen Premier League zu übernehmen.