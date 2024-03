Hier läuft die Auslosung zur Europa League live im Stream

IMAGO

Am Freitagmittag sind ab 13:00 Uhr die Augen wieder einmal gespannt nach Nyon in der Schweiz gerichtet. Im Haus des europäischen Fußballs findet die Auslosung für die weiteren K.o.-Phasen in der Europa League statt. sport.de überträgt die Auslosung live im Stream.

Einen Tag, nachdem die Achtelfinal-Rückspiele im zweitgrößten europäischen Vereinswettbewerb nach der Champions League gespielt wurden, rollen in der UEFA-Zentrale in Nyon wieder die Loskugeln. Welche vier Viertelfinal-Partien werden ausgelost?

sport.de überträgt die Auslosung, die um 13:00 Uhr beginnen wird, live im Stream (öffnet sich oben im Fenster).

Des Weiteren wird das ganze Prozedere ebenfalls live auf RTL+ und ntv.de gestreamt, sowie auf den YouTube- und TikTok-Kanälen von RTL Sport.

Ab dem Freitagmittag steht dann fest, wie die Viertelfinal-Paarungen in der Europa League lauten werden. Auch die möglichen Halbfinal-Paarungen werden in diesem Zuge bereits ausgelost. Die Viertelfinal-Hinspiele sind für den 11. April angesetzt, die Rückspiele steigen eine Woche später.

Das große Finale steigt dann am 22. Mai im Aviva Stadium von Dublin in Irland. Die Arena in der irischen Hauptstadt fasst über 45.000 Zuschauer und war bereits in der Saison 2010/2021 der Austragungsort für das Endspiel. Damals setzte sich der FC Porto mit 1:0 gegen Sporting Braga durch.

Im Anschluss an die Auslosung zur Europa League wird auch in der Conference League noch die weitere K.o.-Phase ausgelost. Auch diese Veranstaltung findet in Nyon statt.

