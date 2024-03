Viertelfinal-Auslosung in der Conference League im Stream

IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagoni

Die Siegertrophäe der Europa Conference League

Am Freitagmittag sind ab 14:00 Uhr die Augen wieder einmal gespannt nach Nyon in der Schweiz gerichtet. Im Haus des europäischen Fußballs findet die Auslosung für die weiteren K.o.-Phasen in der Europa Conference League statt. sport.de überträgt die Auslosung live im Stream.

Einen Tag, nachdem die Achtelfinal-Rückspiele gespielt wurden, rollen in der UEFA-Zentrale in Nyon wieder die Loskugeln. Welche vier Viertelfinal-Partien werden in der Europa Conference League ausgelost, in der in dieser Saison der Nachfolger von West Ham United gesucht wird?

sport.de überträgt die Auslosung, die um 14:00 Uhr beginnen wird, live im Stream (Video läuft oben im Bild).

Des Weiteren wird das ganze Prozedere ebenfalls live auf RTL+ und ntv.de gestreamt, sowie auf den YouTube- und TikTok-Kanälen von RTL Sport.

Ab dem Freitagmittag steht dann fest, wie die Viertelfinal-Paarungen in der ECL lauten werden. Auch die möglichen Halbfinal-Paarungen werden in diesem Zuge bereits ausgelost.

Das große Finale steigt dann am 29. Mai im Agia Sophia Stadium in der griechischen Hauptstadt Athen. In der Arena trägt der griechische Erstligist AEK Athen seine Heimspiele aus, sie fasst rund 32.000 Plätze.