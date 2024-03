IMAGO/Revierfoto

Der Henkelpott ist die begehrteste Trophäe im europäischen Klubfußball - und der FC Bayern jagt ihn

In der UEFA Champions League startet im April die heiße Phase - dann nämlich geht es für die acht verbliebenen Teams in die Viertelfinals. An diesem Freitag wird ab 12:00 Uhr in der UEFA-Zentrale in Nyon zunächst ausgelost, wer es mit wem zu tun bekommt. Auch der FC Bayern fiebert mit. Wo wird die Auslosung live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Die großen Topfavoriten auf den Titel der diesjährigen Champions League haben sich bis dato keine Blöße gegeben. Schon in der letzten Woche machte unter anderem Titelverteidiger Manchester City im Achtelfinale kurzen Prozess.

Nachdem die Cityzens schon das Hinspiel gegen den dänischen Vertreter FC Kopenhagen mit 3:1 gewannen, hatten sie auch im Rückspiel keinerlei Probleme und siegten noch einmal mit 3:1.

Etwas schwerer tat sich da schon Rekordsieger Real Madrid. Die Königlichen setzten sich gegen RB Leipzig zwar am Ende mit 1:0 und 1:1 knapp durch, hatten gegen den deutschen Vertreter allerdings einige schwierige Phasen zu überstehen. Auch dank einiger streitbarer Schiedsrichterentscheidungen zugunsten der Madrilenen darf der spanische Rekordmeister weiterhin vom 15. Gewinn des Henkelpotts in der Vereinsgeschichte träumen.

Mit dem FC Bayern ist auch die beste deutsche Fußball-Mannschaft vorzeitig ins Viertelfinale eingezogen. Die Münchner drehten eine 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel gegen Lazio Rom im Rückspiel noch zu ihren Gunsten um und ließen den Römern beim 3:0-Heimsieg in der Vorwoche keine Chance. Auf wen trifft die Elf von Cheftrainer Thomas Tuchel jetzt in der Runde der letzten Acht?

Hier läuft die Champions-League-Auslosung live im TV und Stream