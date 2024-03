Goretzka-Ratschlag an Pavlovic: "Er muss darauf achten"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Alexandar Pavlovic und Leon Goretzka spielen zusammen beim FC Bayern

In der vergangenen Woche hatte Alexandar Pavlovic von Leon Goretzkas Körperbau geschwärmt. Der Nationalspieler des FC Bayern gab dem Youngster nun einen Ratschlag. Außerdem sprach Goretzka über seine Ambitionen in der Nationalmannschaft und seine neue Rolle beim deutschen Rekordmeister.

Nach dem 3:0-Heimsieg gegen Lazio Rom hatte Pavlovic gesagt, dass er gerne einen Körperbau wie Goretzka hätte. "Ich will körperlich zulegen und defensiv. So wie der Leon Goretzka, der ist schon eine Maschine", so der 19-Jährige.

Goretzka reagierte nun auf das Kompliment. "Aleks ist noch jung. Ich sah in dem Alter ähnlich aus, das ist völlig normal", sagte er im Interview mit "Sport1" und ergänzte: "Er muss schon darauf achten, dass er die Beweglichkeit, die er hat und die ihn stark macht, nicht verliert."

Pavlovic sei ohnehin sehr fleißig und müsse daher nicht extra mit Goretzka trainieren. "Seine Eigenmotivation ist groß genug, dass er noch ein bisschen körperlich draufpackt", betonte der 29-Jährige.

Goretzka erklärt neue Rolle beim FC Bayern

Beim FC Bayern hat Goretzka zuletzt eine neue Rolle eingenommen. Seine Grundposition war dabei die klassische Sechs als Abräumer im defensiven Mittelfeld, doch sobald der deutsche Rekordmeister in Ballbesitz war rückte er eine Reihe weiter nach hinten.

Eine Umstellung, mit der Goretzka sehr gut zurecht kommt und die sich "im Affekt" entwickelt hat, "weil wir da eine Lösung gesucht haben und es gut geklappt hat".

Dass er zuletzt gegen den FSV Mainz 05 (8:1) auch zwei Tore geschossen und zwei weitere Treffer vorbereitet hat, sei "eher ungewöhnlich". Grundsätzlich habe er defensivere Aufgaben. "Aber es war natürlich superschön für mich, dass ich mich in die Scorerliste eintragen konnte", hob Goretzka hervor.

Das kommt Goretzka "aus den Ohren raus"

Mit Blick auf die Nationalmannschaft und die anstehende EURO 2024 wollte sich Goretzka nicht auf eine Wunschposition festlegen. "Am Ende spiele ich da, wo der Trainer mich hinstellt. Das klingt vermutlich total langweilig, aber am Ende des Tages ist es so", stellte der gebürtige Bochumer klar.

Der Mittefeldspieler sieht sich in der Pflicht, der Mannschaft zu helfen. "Diese Diskussion, welche Rolle wer einnimmt, kommt mir ehrlicherweise aus den Ohren raus", kritisierte Goretzka und ergänzte mit Blick auf die EM: "Wir wollen da hinfahren und zusehen, dass wir mit der Nationalmannschaft in die Spur finden. Da geht es nicht um irgendwelche Rollen, sondern darum, dass wir als Mannschaft wieder erfolgreich werden. Da gucke ich einfach, was mich erwartet."