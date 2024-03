Angebot des FC Bayern an Davies enthüllt

IMAGO/Ulrich Wagner

Verlängert Alphonso Davies beim FC Bayern?

Die Gerüchte um die Zukunft von Alphonso Davies nehmen immer weiter Fahrt auf. Nun wurde enthüllt, was der FC Bayern dem Kanadier für eine Verlängerung anbietet.

Wie "Sky" berichtet, wird es noch in dieser Woche Gespräche zwischen Sportdirektor Christoph Freund sowie Sportvorstand Max Eberl und der Davies-Seite geben.

"Bald wird es eine Entscheidung geben. Das wird quasi jetzt zur Chefsache", sagte Reporter Florian Plettenberg in der Sendung "Transfer-Update - die Show".

Dem Berichtet zufolge bietet der FC Bayern Davies einen langfristigen Vertrag bis 2029 an. Auch ein ordentliches Salär sieht die Offerte vor: elf bis 13 Millionen Euro brutto sollen dem Abwehrspieler pro Jahr winken.

Davies, der aktuell rund neun Millionen Euro verdienen soll, pocht Medienberichten zufolge aber auf ein Gehalt von 20 Millionen Euro.

Sollte der 23-Jährige an seiner Gehaltsforderung festhalten, wird der bis 2025 gültige Vertrag wohl nicht verlängert. Um einen ablösefreien Abgang zu verhindern, stünde im Sommer ein Wechsel an.

"Dann werden sie sagen: 'Wir verabschieden uns endgültig. Ihr dürft gerne mit Real Madrid sprechen'", sagte Plettenberg über die Bayern-Bosse.

Davies-Berater lässt aufhorchen

Zuletzt hatte sich Davies' Berater Nedal Huoseh zu den Gerüchten geäußert. "Es gibt mit keinem Verein eine Vereinbarung oder etwas Konkretes", wurde er vom Transferexperten Fabrizio Romano zitiert.

Der Agent ließ aber dennoch durchblicken, dass man sich mit einem Abschied aus München beschäftigt: "Wir werden in den nächsten Monaten alle Optionen für die Zukunft prüfen."

Gerade Real Madrid wird immer wieder mit einer Verpflichtung des Außenverteidigers in Verbindung gebracht.

Laut Romano wollen die Königlichen allerdings "keinen verrückten Betrag" für Davies bezahlen. Diese Botschaft sei aus dem direkten Vereinsumfeld zu vernehmen.

Die Königlichen wähnen sich offenbar in einer guten Verhandlungsposition. Demnach will Davies in die spanische Hauptstadt wechseln. "Sehr positive" Gespräche zwischen Real Madrid und der Spielerseite sollen der Grund hierfür sein.