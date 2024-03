FC Bayern setzt Zeichen bei Bankdrücker Zaragoza

IMAGO

Bryan Zaragoza wechselte im Winter zum FC Bayern

Um den dünn besetzten Kader aufzustocken, hat der FC Bayern den Transfer von Bryan Zaragoza im Winter vorgezogen. Doch beim deutschen Rekordmeister kommt der Flügelstürmer bislang kaum zum Einsatz. Steht im Sommer womöglich schon wieder ein Abschied an?

Am Deadline Day reagierte der FC Bayern auf die schwere Verletzung von Kingsley Coman mit der vorgezogenen Verpflichtung von Bryan Zaragoza vom FC Granada.

Bei den Münchnern sitzt der 22-Jährige aber zumeist auf der Bank. Nur zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga stehen bislang zu Buche.

Ein Leihgeschäft im Sommer ist laut "Sky" allerdings nicht geplant. Demnach streben weder der Verein noch der Spieler einen Abschied (auf Zeit) an.

Zaragoza fühle sich beim FC Bayern trotz seines Reservistendaseins wohl. Seine Ambitionen, sich einen Stammplatz zu erkämpfen, seien durch ein Gespräch mit Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund bestärkt worden.

Die Bayern-Bosse haben dem Spanier dem Bericht zufolge bei dem Treffen das Vertrauen ausgesprochen. "Wir glauben an dich! Bleibe geduldig, arbeite hart - dann wirst du in der neuen Saison unter dem neuen Trainer ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft werden", soll die Botschaft gelautet haben.

Tuchel enthüllt Sprach-Problem bei Zaragoza

Trainer Thomas Tuchel hatte Zaragozas Ersatzspielerdasein zuletzt mit fehlenden Sprachkenntnissen erklärt.

"Bryan fehlt in erster Linie einfach die Sprache", erklärte der Coach und ergänzte: "Es ist schwer in Englisch und schwer in Deutsch. Das ist ein elementarer Bestandteil. Wir haben den Transfer vorgezogen, um einfach ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen. Und, weil wir nicht genau wussten, wie lange die Ausfallzeiten von Kingsley und Serge (Gnabry, Anm. d. Red.) sind."

Isoliert fühlt sich Zaragoza laut "Sky" trotz Sprachbarriere nicht. Die beiden U19-Spieler Adam Aznou und Javier Fernandez sprechen ebenfalls spanisch und helfen dem Neuzugang bei der Eingliederung.