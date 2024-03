Basler: Dieser Trainer hat eine "Chance" beim FC Bayern

Jörg Schüler, via www.imago-images.de

Mario Basler hat die Trainer-Situation beim FC Bayern beleuchtet

Der frühere Bundesliga-Profi Mario Basler hat sich zur Trainer-Suche des FC Bayern geäußert und die Verantwortlichen für die spätestens im Sommer anstehende Trennung von Thomas Tuchel kritisiert. Gleichzeitig benannte Basler aber bereits einen klaren Favoriten für die Tuchel-Nachfolge.

Früher war Mario Basler selbst für den FC Bayern aktiv, stand in seiner Profi-Zeit zwischen 1996 und 1999 beim deutschen Fußball-Rekordmeister unter Vertrag. Heute hat sich der ehemalige Nationalspieler auf Einschätzungen zu seinem Ex-Verein spezialisiert. Hierbei hält der 55-Jährige auch nicht mit knallharten Analysen hinter dem Berg.

So ist aus Sicht des früheren Mittelfeldspielers die bereits feststehende vorzeitige Trennung von Thomas Tuchel nach der aktuellen Saison ein Fehler. "Ich finde, dass Bayern - genauso wie damals bei [Julian] Nagelsmann - einen Schnellschuss gemacht hat", sagte Basler in seinem Podcast "Basler ballert".

"Man hat auf Dinge reagiert, die man gar nicht machen hätte müssen. So früh zu sagen, man trenne sich vom Trainer nach der Saison. Warum? Warum tut man sich das an? Warum macht man das?", fragte der heutige TV-Experte.

Die Meisterschaft sei ohnehin quasi verloren, da Bayer Leverkusen zu weit enteilt ist, auch aus dem DFB-Pokal sei man bereits früh ausgeschieden, beschrieb Basler die aus seiner Sicht fehlende Not für eine Trennung.

Basler glaubt nicht an Flick-Comeback beim FC Bayern

"Warte doch das Champions League-Spiel ab, ob man da weiterkommt. Und dann kann man doch immer noch sagen, wir machen nicht weiter nach der Saison. Aber was machst du jetzt? Auf einmal läuft es bei Bayern", zeigte Basler sein Unverständnis. Das Ganze sei "eine schnelle Kurzschlussreaktion" gewesen.

So oder so: Ab Sommer brauchen die Münchner einen neuen Coach. Gehandelt wird vor allem Bayer-04-Erfolgscoach Xavi Alonso.

"Wenn der jetzt auch mal irgendwann erklärt, er bleibt noch ein Jahr in Leverkusen, dann möchte ich nicht in der Haut von Max Eberl stecken", sagte der 55-Jährige und fügte an: "Jeder Trainer, der dann kommt, weiß, er ist erst die zweite Wahl vom Grunde her gewesen."

Wobei Basler diese Aussage noch für einen bestimmten Coach wieder einfing: "Der Einzige, der immer auf der Kandidatenliste war, der für mich eine Chance hat, ist [Zinédine] Zidane. [...] Ich glaube nicht, dass man Hansi Flick zurückholt. Ich glaube nach wie vor so ein bisschen an Zidane", sagte Basler über den früheren Real-Madrid-Trainer, der seit fast vier Jahren vereinslos ist.

Das Problem bei Zidane: Ob der dreifache Champions-League-Sieger (als Coach) sich tatsächlich ein Engagement in Deutschland vorstellen kann, ist noch offen.