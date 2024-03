Kane-Hammer? ManUnited würde "alles Mögliche" tun

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Harry Kane trifft für den FC Bayern verlässlich

Harry Kane glänzt beim FC Bayern mit einer starken Tor-Quote. Manchester United träumt offenbar weiterhin von einer Verpflichtung des Angreifers. Der Premier-League-Klub würde wohl "alles Mögliche" für einen Transfer unternehmen, sollte Kane wider Erwarten verfügbar werden.

"Wenn United einen Stürmer verpflichten will, dann ist Kane der Beste, den es gibt. Wir wissen also, dass sie ihn bewundern und immer noch Interesse an ihm haben", führte der britische Journalist Dean Jones gegenüber dem Portal "givemesport.com" aus.

Kane besitzt beim FC Bayern jedoch noch einen Vertrag bis 2027. Die Münchner dürften schlicht kein Interesse daran haben, ihren Torgaranten (36 Treffer in 34 Pflichtspielen) vorzeitig abzugeben.

Jones ordnete ebenfalls ein, dass ein Kane-Coup für Manchester United derzeit als eher unrealistisch erscheint. "Sie würden alles Mögliche tun, um ihn zu verpflichten, wenn sie Potenzial sehen, aber das ist sehr schwierig", meinte der Reporter über die angeblichen Gedankenspiele rund um das Old Trafford.

Harry Kane der Rekord-Transfer des FC Bayern

Zuletzt hielten sich Spekulationen, wonach Kane vorzeitig in die Premier League zurückkehren könnte. "Transferexperte" Fabrizio Romano betonte hingegen, der 30-Jährige sei komplett auf den FC Bayern fokussiert.

Kane war im vergangenen Sommer nach komplizierten Verhandlungen von Tottenham Hotspur an die Säbener Straße gewechselt. Die Ablösesumme soll sich auf rund 95 Millionen Euro belaufen haben - Rekord für den FC Bayern.

Manchester United hatte Medienberichten zufolge ebenfalls um Kane geworben, ging aber letztlich leer aus. Die Red Devils verpflichteten hingegen Rasmus Højlund für rund 73 Millionen Euro von Atalanta Bergamo. Der 21 Jahre alte Däne überzeugt nach einem schwierigen Start inzwischen. Laut dem Portal "HITC" will ManUnited dennoch einen weiteren Angreifer unter Vertrag nehmen.