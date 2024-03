Ex-Profis des FC Bayern bremsen Hype um Pavlovic

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ist Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern kein EM-Kandidat?

Die Ex-Profis Lothar Matthäus und Mario Basler halten nicht allzu viel vom derzeitigen Hype um Mittelfeld-Juwel Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern.

Das Eigengewächs des deutschen Rekordmeisters habe "zuletzt super gespielt, das muss man anerkennen", schrieb Matthäus in seiner Kolumne für den Online-Ableger des Pay-TV-Senders "Sky", "aber man sollte dem Jungen nicht den Kopf verdrehen".

Bundestrainer Julian Nagelsmann sollte Pavlovic nach Ansicht des Rekord-Nationalspielers noch nicht ins DFB-Team berufen. "Ich glaube nicht, dass er jetzt schon ein Kandidat für die Nationalmannschaft ist. Im zentralen Mittelfeld besteht kein Bedarf", meinte Matthäus. "Mit Rückkehrer Toni Kroos, Kapitän Ilkay Gündogan, Leon Goretzka und Pascal Groß gibt es genügend Kandidaten, um auf der Sechser- oder Achterposition zu spielen."

Mehrere Medien hatten zuletzt übereinstimmend berichtet, Pavlovic könne sich Hoffnungen auf eine Nominierung für die anstehenden Test-Länderspiele gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) machen. Damit wäre der 19-Jährige auch automatisch ein Kandidat für eine EM-Nominierung.

FC Bayern: Sogar Dietmar Hamann lobt Aleksandar Pavlovic

Basler lehnte eine mögliche Einladung an Pavlovic für das Heim-Turnier im Sommer in deutlichen Worten ab. "Das will ich gar nicht hören, dass man so einen Spieler jetzt schon zur Europameisterschaft mitnimmt. Also bitte lassen", sagte der Europameister von 1996 in seinem Podcast "Basler ballert".

"Gerne" könne die Nachwuchshoffnung des FC Bayern seiner Meinung nach dann nach der Endrunde in der DFB-Elf reinschnuppern.

Pavlovic hatte sich zuletzt auf der Sechserposition beim FC Bayern festgespielt und damit dafür gesorgt, dass Nationalspieler Joshua Kimmich von Trainer Thomas Tuchel auf die ungeliebte rechte Abwehrseite verschoben wurde. Der Youngster habe Kimmich "verdrängt", lobte "Sky"-Experte Dietmar Hamann.