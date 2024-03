Trainersuche beim FC Bayern: Ailton tippt auf Mourinho!

IMAGO/Jakub Porzycki

José Mourinho wurde mehrfach als neuer Trainer des FC Bayern ins Spiel gebracht

Während sich Thomas Tuchel anschickt, die im Sommer auslaufende Zusammenarbeit mit dem FC Bayern zu einem versöhnlichen Ende zu bringen, sucht der deutsche Rekordmeister fieberhaft nach einem Nachfolger für das Traineramt. Werder-Legende Ailton tippt auf ein Engagement von Starcoach José Mourinho in München.

Seit offiziell bestätigt wurde, dass Thomas Tuchel den Verein nach der Saison verlässt, läuft es beim FC Bayern sportlich wieder rund. Nach zwei deutlichen Siegen gegen Lazio Rom in der Champions League (3:0) sowie Mainz 05 in der Bundesliga (8:1) ist das Selbstvertrauen zurück.

Zumindest national wird es für den Seriensieger dennoch schwierig, auch 2023/2024 die Schale zu holen. Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat derzeit zehn Punkte Vorsprung und zeigt weiter nicht den Hauch einer Schwäche.

Auch Kult-Knipser Ailton glaubt an eine Wachablösung. "Sie sind der große Favorit", sagte der Brasilianer im Gespräch mit "ran" über die Werkself, die wettbewerbsübergreifend noch ungeschlagen ist: "Sie sind zu weit weg. Bayern wird es nicht schaffen."

Ailton war einst selbst mitverantwortlich für ein titelloses Jahr des erfolgsverwöhnten FC Bayern. 2003/2004 schoss der "Kugelblitz" Werder Bremen mit 34 Pflichtspieltoren zum Double.

FC Bayern: José Mourinho für Ailton ein "guter Name"

Um in der neuen Spielzeit wieder ganz oben zu stehen, will der FC Bayern in der Sommerpause einen personellen Umbruch vornehmen. Zahlreiche Zu- und Abgänge im Kader sind geplant, auch ein neuer Übungsleiter wird kommen. Als Wunschlösung gilt Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso.

Ailtons Bauchgefühl spricht allerdings für einen anderen Kandidaten. "Ich weiß es noch nicht, es gibt viele Namen. José Mourinho könnte es sein. Er wäre ein guter Name für Bayern", prophezeite der 50-Jährige.

"The Special One" Mourinho war erst vor wenigen Wochen bei der AS Rom vor die Tür gesetzt worden, Stand jetzt wäre er somit verfügbar.

Unlängst berichtete "Sky" jedoch, dass der exzentrische Portugiese in München momentan kein Thema sei.