Chandler will weiter am SGE-Legendenstatus arbeiten

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Timothy Chandler spielt seit 2014 für Eintracht Frankfurt

Sportlich spielt Timothy Chandler beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt schon lange keine Rolle mehr. Dennoch will der 33-Jährige weiter an seinem Legendenstatus arbeiten.

In der aktuellen Saison kommt Chandler unter Trainer Dino Toppmöller gerade einmal auf vier Pflichtspieleinsätze. In der Bundesliga und in der Conference League durfte er jeweils zwei Mal für die Schlussminuten ran.

Oft schafft es der Rechtsverteidiger nicht einmal in den Spieltagskader. "Ich akzeptiere meine Rolle immer. Das entscheidet der Trainer", sagte Chandler im Podcast "kicker meets DAZN" und ergänzte: "Ich will sagen können: Ich habe alles gegeben, jetzt liegt die Entscheidung beim Trainer. Ich will fit bleiben und zeigen, dass ich da bin."

Natürlich wolle der Routinier grundsätzlich immer spielen. "Aber für mich zählt immer das große Ganze", merkte er an: "Es geht um den Verein. Es gibt nicht nur die Einzelperson Timmy Chandler."

Auch ohne viel Spielzeit will Chandler als Vorbild für die jungen Spieler agieren. "Ich rede mit den Jungs, wenn sie Fragen haben. Sie rufen mich auch mal an oder schreiben", sagte er. Um Führungsspieler zu sein, müsse man nicht Kapitän oder Starspieler sein. "Ich muss auch nicht spielen oder 20 Tore schießen", betonte der US-Amerikaner.

Eintracht Frankfurt: Chandler will Legendenstatus ausprägen

Bei Chandler können die Spieler sehen, "was sie sich in einem Verein wie Eintracht Frankfurt erarbeiten können", so der gebürtige Frankfurter.

Chandler läuft seit seinem Wechsel vom 1. FC Nürnberg im Jahr 2014 für de SGE auf und hat sich in der Zeit einen Legendenstatus erarbeitet.

Diesen will er weiter aufbauen: "Es ist auch Zeichen meiner Arbeit. Ich will die Legende noch weiter ausprägen. Du kommst vielleicht von wo ganz anders her, aber du bist ein Leben lang Frankfurter, wenn du hier aufhörst."