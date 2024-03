LIVE: Welches Gesicht zeigt Ihr BVB, Herr Terzic?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Edin Terzic will mit dem BVB ins Viertelfinale der Champions League

Am Mittwochabend (21:00 Uhr) trifft Borussia Dortmund im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf die PSV Eindhoven. Nach dem 1:1 im Hinspiel benötigt der BVB vor heimischer Kulissen einen Sieg, um in die nächste Runde einzuziehen. Vor dem Spiel stellen sich Cheftrainer Edin Terzic und Donyell Malen den Fragen der Presse.

sport.de begleitet die Pressenkonferenz der Westfalen am Dienstagmittag (13:00 Uhr) im ausführlichen LIVE-Blog.

+++ Welches Gesicht zeigt der BVB in der Champions League? +++

Am Samstag zitterten sich die Schwarz-Gelben zu einem Auswärtssieg bei Werder Bremen. Vor allem die Rote Karte gegen Marcel Sabitzer brachte den BVB ins Schwimmen. Am Ende reichte es zu einem 2:1-Erfolg an der Weser.

Doch in der Bundesliga muss der BVB weiter um die Qualifikation für die Königsklasse bangen. Der Vorsprung auf den Tabellenfünften RB Leipzig beträgt nur einen Zähler, am kommenden Wochenende geht es gegen die Sechstplatzierten Frankfurter. Vorerst müssen Edin Terzic und Co. aber im Achtelfinal-Rückspiel gegen die PSV Eindhoven ran - alles andere als eine leichte Aufgabe.

+++ BVB erlebte kniffliges Hinspiel +++

Vor drei Wochen gastierte Borussia Dortmund zum Hinspiel im Philips-Stadion. Mehr als ein glückliches 1:1 sprang für den Bundesligisten dabei jedoch nicht heraus. Die PSV Eindhoven war über weite Teile des Spiels die bessere Mannschaft, nachdem Donyell Malen den BVB zunächst sehenswert in Führung gebracht hatte.

Ein zweifelhafter Elfmeter nach einem Foul von Mats Hummels an Bayern-Leihgabe Malik Tillman brachte im zweiten Abschnitt den Ausgleich. In der Folge verpasste der niederländische Meister mehrfach gute Chancen auf das 2:1. Können die Dortmunder die insgesamt schwache Vorstellung im Hinspiel vergessen machen und den Einzug ins Viertelfinale der Champions League feiern?