BVB will offenbar U17-Weltmeister abwerben

David Odogu steht angeblich auch beim BVB hoch im Kurs

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat drei U17-Weltmeister in seinen Reihen. Nun hat der BVB offenbar einen vierten im Visier.

Leistet David Odogu vom VfL Wolfsburg bald seinen U17-Nationalmannschaftskollegen Almugera Kabar, Paris Brunner und Charles Herrmann bei Borussia Dortmund Gesellschaft? Wie der Transferexperte Ekrem Konur beim Kurznachrichtendienst X vermeldet, zeigt nämlich mittlerweile auch der BVB großes Interesse am Innenverteidiger.

Der Revierklub plane, bald schon Gespräche aufzunehmen, um Odogu abzuwerben, so Konur.

Interesse anderer Vereine am Abwehrtalent war bereits im vergangenen Winter-Transferfenster aufgekommen. Die englische "Sun" etwa hatte Odogu bei mehreren Klubs aus der Premier League ins Spiel gebracht, darunter der FC Chelsea, der FC Arsenal, der FC Brentford und Zweitliga-Tabellenführer Leicester City.

"Sky" hatte im Januar zudem berichtet, dass der 17-Jährige durchaus mit einem Abschied vom VfL Wolfsburg liebäugelt. Mit Chelsea und Leicester sollen sogar erste Gespräche geführt worden sein.

Odogu Stammspieler bei der U17-Weltmeisterschaft

Obgleich David Odogu bei den Niedersachsen vorerst nicht für Einsätze in der Profimannschaft infrage kommt und stattdessen weiter in der U19-Bundesliga reifen soll, kam es nicht zu einem Abschied. Ende 2022 war er bei den Wölfen mit einem "langfristigen Vertrag" ausgestattet worden, der wohl im Juni nach seinem 18. Geburtstag in einen ersten Profivertrag umgewandelt wird.

Der gebürtige Berliner spielte bis Sommer 2020 noch in der Nachwuchsabteilung des 1. FC Union Berlin, ehe er zum VfL Wolfsburg wechselte. Nach drei Einsätzen für die deutsche U16-Nationalmannschaft schaffte er es unter DFB-Trainer Christian Wück in die U17-Auswahl, für die er insgesamt zwölf Einsätze bestritt.

Im vergangenen Jahr feierte Odogu mit der Auswahl die bisher größten Erfolge. Beim Gewinn des Europameisterschaftstitels kam der Innenverteidiger auf zwei Einsätze, bei der WM in Indonesien zählte er dann zu den unumstrittenen Stammspielern.