Interne Gespräche: United plant Angebot für BVB-Star

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Donyell Malen (r.) gilt beim BVB angeblich weiterhin als Verkaufskandidat im Sommer

Obwohl Donyell Malen zu den besten Offensivspielern in dieser Saison bei Borussia Dortmund zählt, wird der Niederländer immer wieder mit einem baldigen Abschied in Verbindung gebracht. Premier-League-Schwergewicht Manchester United will beim BVB-Star nun offenbar ernst machen.

Die Verantwortlichen bei Manchester United planen nach Angaben des Portals "GiveMeSport" interne Gespräche, in denen ein Vorstoß bei Borussia Dortmunds Angreifer Donyell Malen diskutiert werden sollen. Der Niederländer spiele vor allem in den Plänen zum Kaderumbau von Anteilseigner Sir Jim Ratcliffe eine große Rolle.

Ratcliffe, Gründer des Chemie-Giganten Ineos, will den englischen Rekordmeister neu aufbauen. Im Dezember erwarb er einen 25-prozentigen Anteil des Klubs.

Manchester United war in der Vergangenheit schon mehrfach als möglicher Interessent von Donyell Malen gehandelt worden. Nun sollen aber immer mehr Verantwortliche in der Führungsebene der Meinung sein, dass der Flügelstürmer eine perfekte Ergänzung für den Kader darstellen könnte.

Gibt der BVB Malen für 50 Millionen Euro ab?

Günstig wird Malen im kommenden Sommer aber wohl eher nicht. Dem Bericht zufolge fordert der BVB nicht weniger als 50 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer, der 2021 für immerhin 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven gekommen war. Sein Vertrag beim Revierklub ist noch bis 2026 gültig, eine Ausstiegsklausel ist nicht verankert.

Zuletzt hatte "Sky" vermeldet, dass Malen trotz der insgesamt guten Trefferausbeute in dieser Saison, in 22 Bundesliga-Partien erzielte er elf Tore, als Verkaufskandidat gilt. Der 25-Jährige habe sich seit seiner Ankunft nie wirklich im Team einleben können, hieß es beim TV-Sender, zudem fallen die Formschwankungen immer wieder groß aus.

Während "Sport Bild" zuletzt ebenfalls von rund 50 Millionen Euro Ablöse ausging, liegt das Preisschild laut "Sky" deutlich darunter. Demnach peile Borussia Dortmund 40 Millionen Euro an.