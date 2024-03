BVB angeblich an Chris Führich interessiert

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Chris Führich vom VfB Stuttgart steht beim BVB auf dem Zettel

Borussia Dortmund blickt auf der Suche nach Verstärkungen angeblich einmal mehr zur Bundesliga-Konkurrenz. Senkrechtstarter Chris Führich vom VfB Stuttgart soll es dem BVB angetan haben. Allerdings droht hochkarätige Konkurrenz.

Über das angebliche BVB-Interesse an Führich berichtet "Sky". Der 26-Jährige habe sich bei seiner kürzlichen Verlängerung bis 2028 eine Ausstiegsklausel in seinen Vertrag einbauen lassen, heißt es. Diese liege im Bereich einer Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro.

Beim BVB seien Führichs Qualitäten im Eins-gegen-Eins auf dem offensiven Flügel hochgeschätzt, so der Bericht. Man könne ihn sich gut im Kader vorstellen.

Zumal Führich eine Dortmunder Vergangenheit hat. 2013 zog es ihn aus der Jugend des FC Schalke 04 in den BVB-Nachwuchsbereich. 2019 kehrte er nach Gastspielen beim VfL Bochum, beim 1. FC Köln und bei Rot-Weiß Oberhausen noch einmal zurück zu den Schwarz-Gelben, wo er dann 24 Einsätze (acht Tore, sechs Vorlagen) in der U23 absolvierte.

VfB Stuttgart: Hochkarätige Konkurrenz für den BVB bei Chris Führich

Über eine weitere Zwischenstation beim SC Paderborn landete Führich im Sommer 2021 schließlich für 2,5 Millionen Euro beim VfB Stuttgart. Dort ging sein Stern in den vergangenen Monaten erst richtig auf.

Inzwischen absolvierte Führich bereits sein erstes Länderspiel für die deutsche A-Nationalmannschaft und darf auf weitere Nominierungen sowie die Teilnahme an der Heim-EM hoffen.

Den Offensivspieler, der in der laufenden Saison im Trikot des VfB Stuttgart bei acht Treffern und sieben Assists in 29 Pflichtspielen steht, sollen laut "Sky" neben dem BVB auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig auf dem Zettel haben.

Sogar der FC Bayern sei über die Konditionen informiert, zu denen Führich im Sommer zu haben ist. Ein heißes Thema soll ein Transfer in München derzeit aber nicht sein.