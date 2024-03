Hamann mit heftiger Verbalattacke auf BVB-Star

IMAGO/Michael Taeger

BVB-Kapitän Emre Can zog den Ärger von Didi Hamann auf sich

Seiner Rolle als Führungsspieler und Kapitän wird Emre Can beim BVB in dieser Saison nur selten gerecht. Beim 2:1-Sieg gegen Werder Bremen hingegen lieferte der Mittelfeldspieler einen soliden Auftritt ab. TV-Experte Didi Hamann attackierte den Sechser aber dennoch wegen einer Szene und forderte ihn auf "sein Hirn zu benutzen."

Beim 2:1-Auswärtssieg gegen Werder Bremen sammelte Borussia Dortmund drei wichtige Zähler im Kampf um die Champions League. Seinen Beitrag zum Erfolg leistete auch BVB-Kapitän Emre Can, der für seinen ordentlichen Auftritt von sport.de mit der Note 2,5 belohnt wurde. Dennoch zog der 30-Jährige die Kritik von "Sky"-Experte Didi Hamann auf sich.

"Die Dortmunder haben im Moment zu wenig Spieler, auf die sie sich verlassen können", sagte der Ex-Profi "Sky 90". Hintergrund war eine Szene aus dem Spiel der Westfalen an der Weser. In der Nachspielzeit zog Can einen Sprint quer über das Feld an, um sich anschließend auf Grund von Krämpfen behandeln zu lassen.

BVB: Emre Can heftig in der Kritik

"Du musst doch mal dein Hirn benutzen und wissen, was in der Situation erforderlich ist", schoss Hamann gegen den DFB-Star, der nach Ansicht des ehemaligen Nationalspielers ein zu großes Risiko mit seinem Vorstoß eingegangen ist: "Du setzt einen so wichtigen Auswärtssieg aufs Spiel, weil er den Konter mitlaufen muss und dann mit Krampf runtergeht – als Kapitän!"

In Folge der Verletzungsunterbrechung musste der BVB in der Nachspielzeit ohne Can auskommen und agierte daher in doppelter Unterzahl, da Marcel Sabitzer bereits in der ersten Hälfte vom Feld flog Das Fehlen habe sich direkt bemerkbar gemacht, so Hamann weiter.

"Can hat drei Minuten gebraucht, um zurückzukommen, war der vorderste Angreifer von Borussia Dortmund. Dann kriegt Bremen 18 Meter vor dem Tor einen Freistoß, wo Woltemade von Süle gefoult wird, weil er [Can] seinem Innenverteidiger nicht mehr helfen kann", kritisierte der ehemalige Bayern-Profi.