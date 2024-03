RB Leipzig muss Xavi-Gespräche vertagen

IMAGO/Sven Sonntag

Xavi Simons zählt zu den besten Spielern im Kader von RB Leipzig

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kämpft um einen Verbleib seines Leihspielers Xavi Simons. Sportdirektor Rouven Schröder hat nun skizziert, wann der Klub beim 20-Jährigen in die Vollen gehen will.

RB Leipzig wird sich vorerst nicht um eine feste Verpflichtung von Topspieler Xavi Simons bemühen - zumindest nicht, bevor die Qualifikation für die Königsklasse in Reichweite ist. Auch in der nächsten Saison in der Champions League zu spielen, dürfte eine der Bedingungen des Mittelfeldspielers sein.

Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder erklärte entsprechend gegenüber "Bild": "Der Fokus liegt auf der Champions-League-Quali, danach werden die Würfel nach und nach fallen."

Dass eine Verpflichtung des Youngsters über das Saisonende hinaus schwierig wäre, ist den Leipzigern indes schon von Anfang an klar gewesen, so Schröder: "Wir wussten von vornherein, wenn wir solche Spieler verpflichten, dann geht das nicht ohne Schnörkel."

Xavi Simons zweitbester Scorer bei RB Leipzig

RB Leipzig hatte Xavi Simons im vergangenen Sommer für eine Saison vom französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain ausgeliehen, eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Bei PSG besitzt der junge Niederländer noch einen Vertrag bis 2027, durch die Leistungen in der laufenden Spielzeit hat sich der Offensivspieler sicher auch für einen Stammplatz an der Seine empfohlen.

Simons hatte zuletzt durchblicken lassen, dass er sich bei den Sachsen sehr wohl fühlt. Unter Cheftrainer Marco Rose zählt der elffache Nationalspieler zu den absoluten Stammspielern. In 24 Bundesliga-Einsätzen, alle von Beginn an, erzielte er sechs Tore und lieferte acht Vorlagen - womit er mannschaftsintern hinter Lois Openda zweitbester Scorer ist.

"Bild" zufolge will RB Leipzig bei erfolgreicher Champions-League-Qualifikation alles daran setzen, Simons auch in der kommenden Saison im Team zu wissen. Unter anderem lockt der Klub mit den Marketingmöglichkeiten von Hauptgesellschafter Red Bull.