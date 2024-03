Nächste Nagelsmann-Entscheidungen durchgesickert

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Julian Nagelsmann will mit der Nationalmannschaft in die Spur finden

Auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft warten in der kommenden Länderspielperiode zwei echte EM-Härtetests. Nachdem übereinstimmende Medienberichte am Dienstag zunächst enthüllten, dass Leon Goretzka vom FC Bayern im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann fehlt, sind nun weitere Kader-Details durchgesickert.

Laut "kicker" werden Linksverteidiger Robin Gosens (1. FC Union Berlin) sowie Torwart Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) ebenfalls im DFB-Aufgebot fehlen.

Bernd Leno (FC Fulham) soll stattdessen als Schlussmann nominiert werden. Bundestrainer Nagelsmann will offenbar schon während der bevorstehenden Länderspielperiode, in der die Nationalmannschaft in Frankreich (23. März) sowie zuhause gegen die Niederlande (26. März, live bei RTL und RTL+) antritt, die Torwart-Hierarchie festlegen.

So soll Manuel Neuer (FC Bayern) als Nummer eins für die Europameisterschaft bestätigt werden. Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) bliebe dann wieder nur die Backup-Rolle.

Nationalmannschaft: Leon Goretzka vom FC Bayern wohl nicht dabei

Am Dienstagvormittag hatte "Bild" zunächst berichtet, dass Leon Goretzka (FC Bayern) im DFB-Kader fehlen wird. Stattdessen erhält sein Vereinsteamkollege Aleksandar Pavlovic wohl seine Chance in der Nationalmannschaft. Dem "kicker" zufolge wird Robert Andrich (Bayer Leverkusen) erneut für die Mittelfeldzentrale berufen.

Der DFB äußerte sich auf "SID"-Anfrage nicht zu den Gerüchten und verwies auf die offizielle Kadernominierung am Donnerstag.

Der interne Konkurrenzkampf um die begehrten EM-Tickets wird rund drei Monate vor dem Beginn des Turnierstarts somit noch einmal angeheizt. Nach den enttäuschenden Niederlagen gegen die Türkei (2:3) sowie gegen Österreich (0:2) im letzten Herbst will die Nationalmannschaft mit Erfolgserlebnissen in das neue Länderspieljahr starten und endlich EM-Euphorie entfachen.