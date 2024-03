Freund macht Hoffnung auf Davies-Verbleib

IMAGO/kolbert-press/Peter Fastl

Verlässt Alphonso Davies den FC Bayern?

Alphonso Davies steht kurz vor einem Abgang vom FC Bayern. In dieser Hinsicht sind sich die Experten eigentlich seit Wochen einig. Aus der Führungsetage des FC Bayern werden nun allerdings Töne laut, die durchaus Zweifel daran sähen, dass der Kanadier seine Zelte im Sommer 2024 abseits Münchens aufschlägt.

Mit Real Madrid soll ein Abnehmer für Alphonso Davies vom FC Bayern mit offenen Armen bereit stehen, für eine Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrags soll der 23-Jährige ein enormes Gehaltsupdate fordern, dass die Münchner nicht gewähren. Über diese Gegebenheiten wird seit Monaten mehr oder weniger einhellig berichtet.

Die "Bild" verbreitete sogar, dass man an der Säbener Straße "intern" inzwischen davon ausgehen soll, dass Davies nicht zu halten ist. Ganz so klar stellt sich die Situation aber wohl nicht da.

Eine Verlängerung mit Davies über den Sommer 2025 hinaus sei "gar nicht unwahrscheinlich", überraschte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund am Dienstag im Gespräch mit "Sky". "Es gibt Gespräche und die gestalten sich gut und offen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie es ausgeht", so Freund weiter.

Zudem fühle sich der Linksverteidiger "in München sehr wohl und spielt sehr, sehr gerne für die Bayern". Freund sei daher "nicht negativ eingestellt".

Dann wird der FC Bayern verkaufen

"Sky" berichtete am Montag, dass der deutsche Rekordmeister Davies aktuell einen Vertrag bis 2029 und eine Aufstockung des Gehalts auf ungefähr 13 Millionen Euro pro Jahr bietet. Zuletzt kursierten Forderungen von etwa 20 Millionen Euro pro Saison. Summen, die noch ein gutes Stückchen auseinander liegen. Allerdings dürfte auch Real Davies eher keine 20 Millionen Euro bieten.

Der TV-Sender will obendrein erfahren haben, dass Bayerns neuer Sportvorstand Max Eberl die Verhandlungen inzwischen zur Chefsache erklärt hat. Allerdings soll auch schon eine klare Linie definiert sein: Fährt Davies seine vermeintlichen Forderungen nicht herunter, steht ein Verkauf nach der Spielzeit an.