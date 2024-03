Treue auch in 3. Liga? Schalke-Sponsoren äußern sich

IMAGO/RHR-FOTO

Beruhigende Nachrichten für den FC Schalke 04

Die sportliche Lage im Fußball-Unterhaus bleibt für Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 weiter brenzlig, die Sorgen, direkt in die 3. Liga durchgereicht zu werden, sind allgegenwärtig. Doch immerhin gibt es nun vergleichsweise gute Nachrichten für den auch finanziell angeschlagenen Klub von der Sponsoren-Front.

Fünf Punkte Vorsprung vor dem Relegationsrang, sechs Punkte vor dem direkten Abstiegsrang: das sind die nackten Zahlen vor den letzten neun Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga beim Blick auf den FC Schalke 04, der vor der Saison noch mit Aufstiegsambitionen gestartet war.

Beruhigend ist Rang 14, auf dem sich der Revierklub derzeit befindet, also definitiv nicht, zumal der Großteil der sportlichen Auftritte in den letzten Monaten wenig Mut machte, dass bald dauerhafte tabellarische Verbesserungen eintreten könnten. Das Problem: Sollte tatsächlich der Katastrophenfall eintreten, ist aufgrund der finanziellen Schieflage der Gelsenkirchener noch nicht einmal klar, ob S04 überhaupt die Lizenz für die 3. Liga bekommen würde oder direkt in die Regionalliga müsste.

Immerhin gibt es nun aber erste gute Nachrichten von der Sponsoren-Front. Denn drei der wichtigsten Geldgeber haben angedeutet, dem FC Schalke 04 auch bei Fortsetzung der Krise weiter zur Seite zu stehen, wenn auch teilweise mit deutlichen Einschränkungen.

Das Abbruch- und Entsorgungsunternehmen Hagedorn, das seit fünf Jahren Großsponsor auf Schalke ist, teilte gegenüber "Sport Bild" in Person von Geschäftsführer Thomas Hagedorn mit, dass seine "Unternehmensgruppe Wort hält und zu ihren Partnern steht – auch in herausfordernden Zeiten. […] Es bleibt dabei, wir supporten Schalke Liga-unabhängig".

Sponsoren-Kritik an FC Schalke 04: "Als Fan ..."

Allerdings ließ es sich der Firmenboss nicht nehmen, eine kleine Spitze in Richtung des Zweitligisten zu verteilen. "Als Fan bin ich mit der momentanen Performance des Vereins eher unzufrieden und zutiefst in Sorge", sagte Hagedorn.

Auch Böklunder, deren Sponsorvertrag nach der Saison ausläuft, will wohl weitermachen, wie es dem Sport-Magazin verriet. "Wir befinden uns aktuell in Gesprächen mit dem Klub und möchten keine Wasserstandsmeldungen abgeben. Klar ist aber, dass wir als langjähriger Partner des FC Schalke 04 dem Verein auch weiter treu bleiben möchten", teilte das Fleischwaren-Unternehmen mit, das zur Tönnies-Gruppe gehört, die S04 seit 22 Jahren unterstützt.

Nicht zuletzt betonte auch Veltins, in dieser Saison (erneut) der Trikotsponsor und seit fast 20 Jahren Namensgeber der Schalker Arena, dass der noch bis 2027 laufende Sponsoren-Deal erfüllt werden soll, laut "Sport Bild" gab es auch ein Signal, dass das das auch in der 3. Liga der Fall sein wird.

Dann jedoch müssten wohl die finanziellen Dimensionen neu ausgehandelt werden.

Derzeit kassiert Schalke nach Informationen des Blattes circa 5,2 Millionen Euro pro Jahr von Veltins, in der ersten Liga wären/waren es 6,1 Millionen Euro. Eine Zahl für die 3. Liga nennt der Bericht nicht.