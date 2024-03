Eintracht Frankfurt vor Mega-Umbruch im Sommer

IMAGO/Jan Huebner

Kommt es bei Eintracht Frankfurt im Sommer zu einem XXL-Umbruch?

Bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt stehen in den kommenden Wochen zahlreiche Kader-Entscheidungen an. Bei über der Hälfte der Spieler der aktuellen Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller ist die Zukunft einem Medienbericht zufolge über den Sommer hinaus offen.

Bei 25 der insgesamt 45 Profis, die bei Eintracht Frankfurt in dieser Saison Einsätze in der ersten Mannschaft bekommen bzw. an andere Klubs verliehen sind, ist nicht klar, wie es zur kommenden Saison weiter geht. Das rechnet die "Sport Bild" in ihrer aktuellen Ausgabe vor.

Auf Sportvorstand Markus Krösche kommt in den nächsten Monaten demnach reichlich Arbeit zu, wenn es um die Zusammenstellung des Kaders für die nächste Spielzeit geht. Dabei ist er abhängig davon, ob sich die Adler erneut für das internationale Geschäft qualifizieren.

Macht Eintracht Frankfurt seine Topspieler zu Geld?

Sollte der aktuelle Tabellensechste die Europa-Qualifikation doch noch verpassen, steigt wohl die Wahrscheinlichkeit, dass gleich drei Topspieler den Klub verlassen: Omar Marmoush, der dem Bericht zufolge dann für rund 30 Millionen Euro nach England wechseln könnte, Willian Pacho, für den die SGE angeblich 60 Millionen Euro aufruft, und Hugo Larsson, der sogar 80 Millionen Euro einbringen soll.

Drei weitere Spieler könnten den Klub im Sommer derweil auf Bestreben der SGE verlassen: die Abwehrspieler Tuta, Philipp Max und Hrvoje Smolcic. Unwahrscheinlich dürfte derweil ein Verbleib von Leihspieler Sasa Kalajdzic sein, der sich im Winter erneut einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Bei Leihspieler Donny van den Beek komme es "Sport Bild" zufolge auf dessen Leistungen in den kommenden Wochen an, ob die Kaufoption von knapp unter zehn Millionen Euro gezogen wird. Stürmer Hugo Ekitiké soll hingegen fest verpflichtet werden, durch ist der Deal aber noch nicht.

SGE-Boss Krösche plant Gespräche im April

Bei Talenten wie Nacho Ferri, Simon Simoni und Kaua Santos will Sportvorstand Markus Krösche dem Bericht zufolge Leihgeschäfte organisieren, um deren Entwicklung voranzutreiben. Möglich sei auch eine Leihe von Eigengewächs Elias Baum. Unsicher sei zudem die Zukunft von Nnamdi Collins und Noel Futkeu, die aktuell in der 2. Mannschaft zum Einsatz kommen.

Mit sieben Spielern, die aktuell verliehen sind, will Krösche laut "Sport Bild" im April die entscheidenden Gespräche führen: Paxten Aaronson, Jessic Ngankam, Jens Petter Hauge, Marcel Wenig, Antonio Foti, Jérôme Onguéné und Krisztian Lisztes. Die Leihgaben Kristijan Jakic (FC Augsburg) und Faride Alidou (1. FC Köln) könnten Frankfurt hingegen im Sommer verlassen, sollten ihre neuen Klubs die vereinbarte Kaufoption ziehen.

Der 25. Spieler, dessen Zukunft ungewiss ist, ist Klub-Ikone Makoto Hasebe. Mit dem 40-jährigen Japaner wurde vereinbart, dass er selbst entscheiden könne, ob er noch ein weiteres Jahr dran hängt.