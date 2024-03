Kurioser Grund: Kylian Mbappé verklagt Influencer

IMAGO/Henri Szwarc / Starface

Kylian Mbappé hat einen französischen Influencer verklagt

PSG-Superstar Kylian Mbappé hat in Frankreich aus kuriosen Gründen für Schlagzeilen gesorgt. Der 25-Jährige verklagte einen französischen Influencer, weil dieser den Namen des Profi-Fußballers ohne explizite Genehmigung verwendete.

Ärger für den beliebten französischen Influencer Mohamed Henni: Weil der 34-Jährige, der auf den Plattformen Youtube, Instagram und Tik Tok zusammen über 6 Millionen Follower zählt, den Namen von Kylian Mbappé ohne ausdrückliche Erlaubnis verwendete, bekam er nun Post von Mbappé-Anwalt Delphine Verheyden, der die Bild-Rechte des Superstars verwaltet. Stein des Anstoßes: ein Döner.

In einem von Hennis Restaurants wird ein Döner zum Preis von 9,90 Euro angeboten. In der Beschreibung des Gerichts steht unter anderem: "Mit einem Brot so rund wie Mbappés Kopf." Das passt dem Superstar offenkundig nicht.

"Mr. Henni benutzt den Namen von Kylian Mbappé für kommerzielle und Marketing-Zwecke, ohne sich vorher die explizite Zustimmung eingeholt zu haben", steht in dem Anwaltsschreiben, das der Influencer in den sozialen Medien veröffentlichte.

"Mbappé verklagt mich, ich bin entsetzt"

Henni ließ sich die Chance nicht nehmen und kommentierte den Brief mit deutlichen Worten. "Mbappé verklagt mich, ich bin entsetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Spieler von seinem Niveau Gedanken über mich verschwendet. Er hat sich Zeit und sein Geld genommen, um mich zu attackieren. Dabei tue ich niemandem weh, ich mache einfach nur einen Witz", erklärte der Influencer.

"Schämst Du dich nicht, dass Du so etwas machst? Mich vor ein Gericht zu bringen, eine Klage gegen mich einzureichen für fast nichts?", ergänzte Henri, auf dessen Speisekarte nicht nur der Name von Mbappé, sondern auch der von anderen Profi-Fußballern steht, so etwa der von Dimitri Payet.

"Payet hat nichts gesagt! Und warum? Weil er ein Spieler ist, der Werte hat. Mbappé hat seinen Kopf verloren", sagte Henni, der laut eigener Aussage vor Gericht erscheinen und sich einem möglichen Prozess gegen einen der bestbezahlten Spieler der Welt stellen will.