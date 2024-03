Vater erklärt: Darum bleibt Florian Wirtz in Leverkusen

IMAGO/Julian Meusel / SVEN SIMON

Florian Wirtz traf am letzten Sonntag für Bayer Leverkusen gegen Wolfsburg

Was in übereinstimmenden Medienberichten eh schon seit Wochen vermeldet wurde, wurde nun noch einmal von seinem Vater und wichtigsten Berater Hans Wirtz de facto bestätigt: Florian Wirtz wird über den Sommer hinaus bei Bayer Leverkusen bleiben und bei der Werkself noch mindestens eine weitere Saison spielen.

Wie Vater Hans erklärte, sei es der klare Plan seines Sohnes, in der Saison 2024/2025 im B04-Trikot in der Champions League Fuß zu fassen: "Wenn Florian in der nächsten Saison mit Leverkusen in der Champions League spielt, geht er in die nächste Ausbildungsphase", wurde Hans Wirtz in der "Sport Bild" angesprochen auf den nächsten Karriereschritt des 20-Jährigen zitiert.

Florian Wirtz gilt längst als einer der besten Spieler der Fußball-Bundesliga, hat es in 102 Einsätzen im deutschen Oberhaus schon auf über 50 direkte Torbeteiligungen gebracht.

Einen Einsatz in der Champions League hat er bis dato allerdings noch nicht zu Buche stehen, verpasste er sämtliche Königsklassen-Spiele von Bayer Leverkusen im Jahr 2022 doch wegen seines Kreuzbandrisses.

Dass die Rheinländer in diesem Jahr in die Königsklasse zurückkehren, daran gibt es überhaupt keine Zweifel mehr. Spitzenreiter Leverkusen hat auf den Tabellenfünften RB Leipzig, der Stand jetzt die Champions League verpassen würde, bereits 21 Zähler Vorsprung. Schon am übernächsten Spieltag kann die vorzeitige CL-Qualifikation vorzeitig klargemacht werden.

Wirtz hat in Leverkusen Vertrag bis 2027

Mit der Ambition, Leverkusen als Stammspieler und Leistungsträger in der Champions League zu führen und mit der Werkself nach Möglichkeit Titel zu gewinnen, hat sich Wirtz längst von den Gedanken verabschiedet, den Klub in diesem Sommer verlassen zu können.

Als 20-Jähriger stehen ihm auch im nächsten Jahr noch sämtliche Türen offen. Vor allem zum FC Bayern oder in die englische Premier League zum FC Liverpool oder Manchester United, wo Wirtz in der jüngeren Vergangenheit immer wieder gehandelt worden war.

Die Leverkusener Vereinsführung war in der Personalie Florian Wirtz ohnehin seit jeher tiefenentspannt, nachdem es Sportchef Rolfes und Co. gelungen war, den Youngster langfristig bis 2027 ohne Ausstiegsklausel an den Verein zu binden.