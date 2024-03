Oranje-Legende von BVB-Star "genervt"

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Auf Donyell Malen kann sich der BVB in dieser Saison verlassen

Donyell Malen zählt beim BVB in dieser Saison zu den Spielern, auf die am meisten Verlass ist. Ex-HSV-Profi und Oranje-Legende Raphael van der Vaart ist das aber nicht genug. Er fordert mehr von seinem Landsmann - viel mehr.

Er möge Malen zwar sehr, betonte van der Vaart in der niederländischen TV-Show "Rondo", "aber ich habe es schon mal gesagt: Es wirkt so, als ob er nicht an sich glaubt", kritisierte der 45-Jährige den BVB-Profi gleichzeitig.

"Die Frage, die ich ihm gerne stellen würde, ist: Willst Du einer der besten Spieler der Welt werden? Weil er wirklich alles hat, um dies zu werden. Davon bin zu 100 Prozent überzeugt", ergänzte van der Vaart, der frustriert ist, dass Malen sein großes Potenzial noch nicht vollends ausgeschöpft hat.

Van der Vaart würde BVB-Star "am liebsten an den Hals gehen"

"Ich würde ihm am liebsten an den Hals gehen. Ich sehe in ihm wirklich ein Mega-Talent und es nervt mich, dass er nicht alles rausholt. In ihm sehe ich Potenzial, das sonst keiner hat", meinte der frühere Profi, dessen Aussagen in den Niederlanden vor dem Champions-League-Spiel des BVB gegen Eindhoven ein großes Thema waren.

Auch Malen selbst wurde auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auf die Aussagen der Oranje-Legende angesprochen. Der 25-Jährige nahm das Lob wohlwollende zur Kenntnis, konnte die Kritik gleichzeitig aber nicht ganz nachvollziehen.

"Rafael kennt mich nicht so gut. Er weiß nicht, wie ich auf der Bank sitze, was ich zuhause mache, was ich weglasse. Ich sehe es als Kompliment, und der andere Teil, das ist auch Journalismus. Jeder hat eine Meinung, jeder kann was dazu sagen und das stört mich überhaupt nicht", wischte Malen die Kritik seines Landsmanns beiseite.

Gut für Malen: Das Potenzial des Niederländers wird vielerorts offenbar deutlich größer eingeschätzt als die Zweifel an seiner Person. Übereinstimmenden Berichten zufolge steht der 25-Jährige bereits bei einigen namhaften Klubs weit oben auf dem Zettel. Interesse an einer Verpflichtung wurde unter anderem schon Klubs aus der Premier League nachgesagt. Ob Malen auch in der kommenden Saison noch das BVB-Trikot trägt, ist entsprechend unklar.