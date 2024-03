Das steckt hinter der Ausbootung von Hummels und Goretzka

IMAGO/Marc Schueler

BVB-Profi Mats Hummels und Leon Goretzka vom FC Bayern fehlen im DFB-Aufgebot

BVB-Routinier Mats Hummels und Leon Goretzka vom FC Bayern gehören zu den prominenten Stars, die in der kommenden Länderspielphase kein Teil der deutschen Nationalmannschaft mehr sind. Dahinter steckt eine klare Marschroute von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

"Nach und nach sickern immer mehr Namen aus verschiedenen Quellen durch. Klar ist: Es wird einen radikalen Umbruch geben im Vergleich zu den trostlosen Länderspielen im November. Eine zweistellige Zahl von Spielern, die damals zum Kader gehörten, dürften jetzt ausgeladen werden. Es wird eine größere Anzahl an Neulingen und Rückkehrern geben. Der Kader wird ein komplett anderes Gesicht haben", erklärte "kicker"-Chefreporter Oliver Hartmann mit Blick auf die anstehende Nominierung für die Länderspiele in Frankreich und gegen die Niederlande.

Leidtragende sind unter anderem Hummels, der derzeit beim BVB nur Reservist ist, sowie Goretzka, der sich beim FC Bayern zuletzt im Aufwind befand.

Nagelsmanns Entscheidungen seien in allen Einzelfällen "begründbar", so Hartmann. "Julian Nagelsmann denkt völlig um. Er setzt jetzt auf die Spieler, die noch keine große Vergangenheit in der Nationalmannschaft, aber das Momentum auf ihrer Seite haben."

Als Beispiel nannte der Experte neben Newcomer Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern die Profis des VfB Stuttgart, "die einen richtigen Höhenflug haben und befreit zur Nationalmannschaft kommen können". Nagelsmann erhoffe sich, "dass dadurch ein neuer Spirit in den Kader kommt, was nach den Nackenschlägen im November auch nötig ist".

Stars von BVB und FC Bayern nicht mehr im DFB-Kader

Goretzka habe zuletzt beim 8:1-Kantersieg des FC Bayern gegen Mainz 05 zwar stark aufgespielt, so der Journalist, "aber seine Saison ist nicht gut und seine Spiele in der Nationalmannschaft waren in den letzten Jahren selten ansprechend".

Auch die Entscheidung gegen Hummels bezeichnete Hartmann als folgerichtig: "Er hat momentan nicht die Verfassung, dass er als Stabilisator eingeplant werden kann. In der Abwehr sind andere vorne."

Mit Blick auf die EM hätten Hummels, Goretzka und Co. nun "einen schweren Stand", analysierte der Insider. "Natürlich hängt es auch davon ab, wie sich die Nominierten schlagen. Aber erstmal ist es mit Blick auf die EM ein klares Zeichen, dass er ohne manchen Etablierten plant."

Nagelsmann wolle demnach "nicht nur temporär" auf die arrivierten Stars verzichten, sondern habe "eine Richtungsentscheidung" getroffen. "Aber es sind auch noch jede Menge Spiele in den Vereinen zu machen, so sich noch einiges verschieben kann."