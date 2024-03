Trainer-Zeitplan des FC Bayern aufgedeckt

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Wer wird Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern?

Der FC Bayern sucht bekanntlich nach einem neuen Trainer, der die Mannschaft ab dem kommenden Sommer übernehmen soll. Nun wurde bekannt, wie der Zeitplan der Münchner aussieht. Allzu viel Zeit bleibt nicht - ein Notfall-Szenario ist einem Medienbericht zufolge dabei aber völlig ausgeschlossen.

"Wichtig ist, das wir das Richtige machen und nicht das Schnellstmögliche", stellte Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund am Dienstag gegenüber "Sky" klar, als er nach dem Zeitplan bei der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel gefragt wurde: "Das, glaube ich, steht im Vordergrund."

Wann der FC Bayern spätestens einen neuen Cheftrainer präsentieren will, verriet der Österreicher also nicht. Die Münchner "Abendzeitung" weiß allerdings nun zu berichten, wie der Zeitplan im Klub aussieht: Noch im März, spätestens aber im April, soll die Entscheidung auf der Trainerbank fallen. Dadurch wolle man an der Säbener Straße Klarheit und Planungssicherheit erreichen.

Denn: Die Antwort auf die Frage, wer ab der kommenden Saison die Geschicke des FC Bayern an der Seitenlinie leitet, dürfte auch einen Großteil der Spieler brennend interessieren. Gleich mehrere Stars im Kader besitzen beim deutschen Rekordmeister nur noch einen Vertrag bis 2025 und könnten sich mehr und mehr Gedanken um ihre ganz eigene Zukunft machen.

Spektakuläre Tuchel-Kehrtwende beim FC Bayern?

Die Suche nach einem neuen Trainer gestaltet sich unterdessen schwierig. Wunschkandidat Xabi Alonso ist bei Bayer Leverkusen noch bis 2026 gebunden, laut dem neuen Sportvorstand Max Eberl wurden mit dem Spanier noch keine Gespräche geführt. "Es ist keine einfache Sache", konstatierte Eberl zuletzt bei "Sky" mit Blick auf die Nachfolge-Suche im Allgemeinen.

Kein denkbares Szenario ist nach Angaben der "AZ", dass der FC Bayern bei seinem Noch-Trainer Thomas Tuchel eine spektakuläre Kehrtwende vollzieht. Jenes Gedankenspiel hatte zuletzt Ex-Nationalspieler Mario Basler bei "ran.de" geäußert: "Es spricht nichts dagegen, am Schluss zu sagen: Wir haben nochmal über alles nachgedacht, wir behalten Thomas."

Die Einschätzung der Zeitung wird derweil vom längjährigen Bundesliga-Kommentator Marcel Reif geteilt. Das Fernseh-Urgestein sagte bei "Bild TV": "Ich glaube, das ist undenkbar. Sie haben sich so entschieden - und ich glaube, er (Thomas Tuchel, Anm. d. Red.) auch. Es hat ihm alles weh getan. Und es tut ihm jetzt noch mehr weh, wenn er sie jetzt spielen sieht."