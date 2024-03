Bayern-Talent beklagt "teilweise persönliche" Kritik

IMAGO/Marko Lukunic/PIXSELL

Gabriel Vidovic ist vom FC Bayern an Dinamo Zagreb verliehen

Gabriel Vidovic galt in Reihen des FC Bayern lange Zeit als vielversprechendes Talent. Der ganz große Durchbruch blieb jedoch aus, sodass sich der 20-Jährige nach nur vier Profieinsätzen dazu entschied, sein Glück vorerst andernorts zu suchen. Eine Leihe zu Vitesse Arnheim lief 2022/23 solide, im Sommer 2023 zog das Offensivtalent zu Dinamo Zagreb weiter. Nun hat Vidovic allerdings einige Einblicke in seine Zeit an der Säbener Straße gegeben.

28 Pflichtspiele, sechs Tore, drei Vorlagen: Die Leihe von Gabriel Vidovic vom FC Bayern in seine zweite Heimat Kroatien läuft durchaus zufriedenstellend. Nach einem absoluten Topstart knickte Vidovic zwar etwas ein, unlängst brillierte er beim 5:2 gegen Slaven Belupo allerdings mit einem Treffer und einer Vorlage. Die Zeit dazwischen war nicht immer einfach.

"Nach meinem starken Start mit zwei Toren und zwei Assists in den ersten beiden Spielen ist mir ein paar Wochen lang kein Scorerpunkt gelungen. Dafür bekam ich viel Kritik - teilweise gerechtfertigt, teilweise persönlich", erklärt Vidovic im Gespräch mit "Spox". Zwischenzeitliche Unstimmigkeiten mit den kroatischen Medien seien mittlerweile allerdings ausgeräumt.

Des Weiteren äußerte sich Vidovic dazu, welcher Trainer ihn am meisten geprägt hat. Die Antwort überrascht durchaus. "Julian Nagelsmann hat mich mit 17 Jahren zu den Profis geholt, ihm habe ich viel zu verdanken", eröffnet der kroatische U21-Nationalspieler, ergänzt dann jedoch: "Mein wichtigster Trainer war aber Martin Demichelis. Er ist menschlich top und sein Fußball-Wissen ist beeindruckend. Ich habe es genossen, unter ihm zu spielen."

Dieser Star des FC Bayern hat bleibenden Eindruck hinterlassen

Der Argentinier trainierte Vidovic in der U19 und der Zweitvertretung des FC Bayern. Anfang 2023 zog es den Ex-Verteidiger in seine Heimat zu River Plate, wo er seitdem äußerst erfolgreich die Zügel in der Hand hat.

Besonders imponiert hat Vidovic beim FC Bayern allerdings auch einer der Stars auf dem Rasen: Joshua Kimmich. "Er gibt in jedem Training 120 Prozent, will immer gewinnen. Er ist eine Person, zu der ich aufschaue", schwärmt der Youngster.

Unklar ist weiterhin, wo Vidovics sportliche Zukunft liegen wird. Zagreb hat eine Kaufoption, ob diese gezogen wird, ist aber noch nicht bekannt. Sein Vertrag in München endet im Sommer 2025.