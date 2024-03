Hat Alonso dem FC Bayern schon abgesagt?

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Xabi Alonso wird als Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern gehandelt

Xabi Alonso gilt dem Vernehmen nach als Wunschkandidat beim FC Bayern, um die ab der nächsten Saison offene Stelle als Cheftrainer neu zu besetzen. Der langjährige Bundesliga-Kommentator Marcel Reif kann sich allerdings gut vorstellen, dass das Thema längst durch ist - zum Nachteil des FC Bayern.

Die Frage, welcher Trainer zur kommenden Spielzeit beim FC Bayern an der Seitenlinie den Job von Thomas Tuchel übernimmt, beschäftigt Fans und Beobachter der Bundesliga seit Wochen. Vor allem Bayer Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso wird hoch gehandelt, zumal er als ehemaliger Weltklassespieler auch eine enge, persönliche Bindung zum deutschen Rekordmeister hat.

Doch Alonso besitzt beim Werksklub noch einen Vertrag bis 2026, zudem soll auch der FC Liverpool großes Interesse am Spanier haben. Offiziell heißt es von Seiten von Sportvorstand Max Eberl unterdessen, dass Gespräche mit noch keinem Kandidaten geführt worden seien.

Geht der FC Bayern bei Alonso womöglich leer aus? Durchaus denkbar, so Bundesliga-Experte Marcel Reif. In der "Bild"-Sendung "Reif ist live" mutmaßte der 74-Jährige sogar: "Möglicherweise wissen sie längst, dass Xabi Alonso gar nicht zu haben ist."

Reif: Alonso will FC Bayern nicht hinhalten

Reif könne es sich "gut vorstellen, dass da relativ zügig Klarheit geschaffen wurde". Es käme aber der "alten Bayern-Schule" gleich, dass die Münchner Verantwortlichen die breite Öffentlichkeit trotzdem weiterhin in dem Glauben lässt, man konzentriere sich vor allem auf eine Alonso-Verpflichtung. So könne womöglich im Hintergrund an einer ganz anderen Lösung gearbeitet werden.

Sollte Alonso dem FC Bayern frühzeitig das Signal gegeben haben, für den Trainerjob in München nicht zur Verfügung zu stehen, würde das zudem zum Ruf des Leverkusener Trainers passen, führte der langjährige Bundesliga-Kommentator aus. Alonso sei "einer ist, der weiß, was sich gehört".

Zudem habe er dem FC Bayern als Ex-Spieler "auch etwas zu verdanken". Es sei daher unwahrscheinlich, dass er die Münchner Verantwortlichen länger hinhält als nötig.