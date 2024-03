Argentinien-Juwel erneut beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Domenico Cippitelli/IPA Sport /

Matías Soulé (l.) weckt wohl Interesse beim FC Bayern

Der FC Bayern hat auf der Suche nach vielversprechenden Spielern für die Zukunft offenbar einen argentinischen Hoffnungsträger ins Auge gefasst. Konkurrenz könnte ausgerechnet durch die Bundesliga-Rivalen BVB und RB Leipzig drohen.

Laut dem spanischen Portal "Don Balón" befindet sich Matías Soulé auf dem Transfer-Radar des FC Bayern. In dem entsprechenden Medienbericht wird darüber spekuliert, dass der 20-Jährige in Zukunft ein Offensivtrio mit Harry Kane und Kingsley Coman bilden könnte.

Die Gerüchte um Soulé und den FC Bayern sind nicht gänzlich neu. Die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport" hatte bereits im Februar vermeldet, dass sich Soulé im Blickfeld des deutschen Rekordmeisters befindet. Mit Borussia Dortmund und RB Leipzig wurden sogar noch zwei weitere Bundesligisten aufgezählt, die den Flügelspieler angeblich auf dem Zettel haben.

Soulé ist vertraglich noch bis 2026 an Juventus gebunden. Der Offensivmann ist aktuell an Serie-A-Klub Frosinone ausgeliehen. Der Youngster ist hier gesetzt, steuerte in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend schon zehn Treffer bei.

Im Sommer steht zunächst die Rückkehr nach Turin an. Ob Soulé eine sportliche Zukunft bei Juventus hat, bleibt abzuwarten.

FC Bayern setzt vermehrt auf Talente

Der FC Bayern setzt auf dem Transfermarkt vermehrt auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Ein positives Beispiel der letzten Jahre ist Linksverteidiger Alphonso Davies, der im Januar 2019 als unbeschriebenes Blatt von den Vancouver Whitecaps nach München gewechselt war, sich an der Säbener Straße fortan zum Stammspieler entwickelte.

Mathys Tel wird eine ähnliche Entwicklung zugetraut. Der 18-Jährige kommt im Angriff zumeist als Joker zum Zug, deutet sein großes Potenzial immer wieder an. Der Franzose erhielt beim FC Bayern zuletzt einen langfristigen Vertrag bis 2029 - ein klares Signal.